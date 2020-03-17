方方:显然，生活将陆续恢复正常

中国微信二湘的十一维空间 今天 发布方方3月17日日记。方方写道，武汉各路人马，都是最高礼仪欢送这些白衣天使，是他们救了我们的城市和我们的人。显然，生活将陆续恢复正常。

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方方武汉日记3月17日说，显然，生活将陆续恢复正常。

封城第55天。

天气晴好。出门倒垃圾，隔着杂树枝，可以看到坡下的桃花正在盛开。有点“灌木不遮春色断，一枝红桃出墙来”的意境。整个文联大院，除了没有人，其他一切如常。

今天疫情报出只有一个新增确诊病人。清零即在眼前。越来越多的重症病人被抢救过来，但他们要完全恢复，还需要一段漫长的时间。希望他们继续坚持，尽管很辛苦，但也先活过来再说，后面的治疗再慢慢跟上。目前官方公布的湖北因新冠肺炎死亡的人数已达三千多人，这的确是一个令人沮丧的数字。疫情结束，安抚遗属的事，恐怕也非常紧要。纵观整个疫情过程，自国家倾力救湖北后，抗疫所采取的种种措施，相当有力也相当有效。做到这一步，也不容易。

更多的好消息都在往外涌，朋友圈里到处都能见到传播。其中最重要的信息是：除了武汉，全省各地市开始解封复工，大量员工也开始返汉。这个应该是最好的，也是我们最想听到的。真希望看到武汉重新恢复它嘈嘈杂杂、生机勃勃的场面。

其实在武汉，比企业更等不起的还有另外一批人，这不是一小批，而是一大批：那就是儿女在外的空巢老人和独居老人。平时这些老人的生活，完全靠保姆或钟点工照顾。每到春节，保姆和钟点工大多会回家过年，年后再来。这次封城，他们大多人不能按时返回老人家中，以致这些老人的生活相当艰难。前几天，我认识的曾先生跟我聊到他母亲的事。

武汉有家相当著名的店铺叫老通城。它的名号，在汉口，几乎无人不知。老通城的豆皮，也是最受武汉人欢迎的小吃。老通城创始人叫曾广诚。好几年前，省作协组织了一个文学项目，即邀请本地人写本土事。曾先生过来报名，他要写的书即是《汉口老通城曾家》。他是老通城创始人曾广诚的长孙。家族的往事，曾给他带去很多伤害，也给了他很多动力，他决定把这些过往写出来。我们选中了他的项目，曾先生呕心沥血，以三部曲的方式，完成了这本书的创作。前几天，曾先生告诉我说，他的母亲现在97岁了，住在湖北大学教工宿舍。他们都在外地工作，只有一个弟弟留在武汉。小区封闭后，也无法前往母亲住处。而母亲喜欢独处，此前一直由一个钟点工照顾，母亲的身体精神都相当不错。但是疫情将钟点工也隔离在外，无法前去帮忙。他们几个子女都急坏了。老母一人在家，她几乎不会厨房的事，也无法购买生活物资，集中配送她没能力参与，蔬菜就是送上门她也不会做。每天吃饭、做菜怎么办？药也快吃完了。而且她连手机、微信都不会用，有所需求怎么和外面联系？曾先生说，他们急得“电话都快打破了”。

所幸，湖北大学社区很快跟进服务。曾先生说，社区为她送去了一包蔬菜，但她不善下厨，送去的蔬菜解决不了她的困难。她只想要简单得一热就可吃的馒头、咸菜。于是，他又找社区求助，居委会连忙帮忙采购了以熟食为主的食品送上门，还联系了校医院的值班医生。校方和学校的同事、学生闻讯也都前去关心和帮助，送东西过去时，会等他母亲拿进屋后，守在外面听听还有什么需要。当隔着门听说母亲拧不开蜂蜜盖子、酱油瓶盖子时，征得同意，他们还会进门去帮母亲一一打开。曾先生说，他每天“与母亲通话，都能感到她声调愉快。母亲还迸发出学习热情，在电话中不厌其详地为我讲述屈原，李斯，为我补课，她告诉我她每天写一千字（创作），并给我念……”他母亲说:“他们又给我送了三次菜，我一辈子都没有享受过这样的关怀，这次学校真的很到位。”

97岁！独自一人生活，还天天写字创作，从容度过封城这么多时日。多么顽强的老太太！令人尊重，更令人佩服。但从长远上来看，让老人家以这样的方式维持生活，显然也是不合适的。在武汉，依靠保姆和钟点工生活的老人，何止成千上万。他们更是迫不及待地等待照顾他们的人能早日返岗，甚至连我自己都是如此。昨天有个网友在我的微博下留言：“我所处的黄冈蕲春县，我这解封第六天，这两天已陆续安排务工人员定点包车返回工作城市了，湖北有些市也差不多这样，还有些湖北其他县市也在陆续允许私家车出省务工了……总的来说湖北整体封闭了这么久，现在也正在慢慢变好。”真是个好消息！我家阿姨是蕲春人，今天立即与她进行了联系。但听说，路还没开通，回武汉还得有几天。

今天还有一件重要的事情必须记录：湖北的医疗队今天陆续开始撤离。他们冒着风险在湖北最危急的关头，前来营救，每一个湖北人对他们都怀着感恩之心。四万多医疗队员，无一被感染，万幸！也让我们这些受惠者，长舒一口气。别情总是深似海。今天在朋友圈看到一个视频：医疗队离开时，不能出门的武汉人，站在各家的阳台上高呼，感谢你们！你们辛苦啦！再见啦！真是让人热泪盈眶。武汉各路人马，都是最高礼仪欢送这些白衣天使，是他们救了我们的城市和我们的人。据说湖北的襄阳市，记下所有援助襄阳的医疗队队员的名字，决定今后区域内所有A级景区和25家星级酒店向他们终身免费。不知道这个消息是不是真的，但我想“这个可以有”！甚至觉得：全湖北所有景区都应该对这四万多人免费开放。当然感动中，也有搞笑的事：四川医疗队出发湖北时，一位医务人员的丈夫在车下喊：赵英明你平安回来，我包一年的家务！现在他的赵英明平安回家了。马上出了一条视频说：网友们要监督这个丈夫做一年家务。大家看罢，笑坏。不知道他家是不是每天得搞直播。

这几天最热闹议论的是：海外游子们纷纷回国。有个段子说，中国打上半场，中国以外国家打下半场，留学生打全场。意指春节间，海外学子们都纷纷出国，现在中国疫情控制有力，连湖北都已安全，而国外的疫情却紧张起来，留学生又纷纷回流。其实，这段子并不准确，那时的留学生早已在海外。疫情期间，他们四处奔波，都忙着向国内援助物资，他们是出了大力的。现在回国，虽是实情，这个话，还是要讲清楚。有意思的是，好几个人都来问我：你怎么看这件事？

我觉得都是自己的孩子，将心比心，如果我有孩子在海外，我也会叫他回来。不是所有人都可以当英雄的。这件事，完全可以包容。他往家里逃，说明在他心里，自己的国家是可以依赖的。这不正是他的信任感和爱国心吗？其实，抗战时，有个词叫“逃难”。日本人来了，大量老百姓都向南逃跑。没有人会指责他们：你们为什么不留在当地打鬼子。逃难，是一个人的本能。有人留下来抗日，是英雄。逃难出去的，顶多不是英雄罢了，何况他们自己也会承认自己不是英雄，这就没什么可指责的。据说海外还将有十几万人要回。中国这么大，各省把自己的孩子领回家就是。有病的，进医院看病，没病的，回家隔离，如此而已。只是，无论逃的过程或是回国之后，遵守规则却是必须。保护自己，应该要有不伤害他人利益作为前提，这也是常识。

刚刚看到高中同学在传一份关于解封的时间表：22日滞留在外的人员可以点对点返鄂返汉。滞留在鄂在汉人员可以点对点离鄂离汉。24日公交，地铁消毒，进行预演练，为恢复交通作准备。26日，门栋解封，居民可以在小区内活动。29曰，小区解封，居民凭健康码，工作证明，驾私家车，骑自行车，步行复工。31日企业生产和市场经营逐步复工正常化。4月2日重点商业场所正常化。4月3日公交，地铁恢复营运，实行实名制乘车。4月4日机场、高速、动车、国道正常化。同学转了这个帖子，自己留言说：“转发的，不知真假。”不管真也不真，都很鼓舞人心。显然，生活将陆续恢复正常。

以最真诚之心感谢读者。昨天日记的微信发不出来，二湘前后发了十几次，都发不出。后来发了一个不能留言的，也被封了。真不知道什么原因。于是她在“二湘的十一维空间”的公众号上，写下“我尽力了”四个字。仅此四字。结果意想不到的是：读者们把我昨天写的全文，用留言方式一段一段地贴了出来。真是让人惊讶，也真是让人温暖。

据中国微信二湘的十一维空间 今天 所作作者简介，方方：原名汪芳，祖籍江西彭泽，生于江苏南京，现居武汉，中国当代女作家，代表作《水在时间之下》《万箭穿心》《风景》，最新长篇《是无等等》，新浪微博“方方”。

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