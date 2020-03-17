杨洁篪与彭佩奥通电话 北京与华盛顿说法不一样

3月16日美国国务卿彭佩奥与中共中央外事办主任杨洁篪通话，华盛顿说，彭佩奥正告北京现在不是散播虚假讯息、荒诞传言的时候，全世界都该共同对抗2019年新型冠状病毒疾病，但北京说，杨洁篪重申，中国人民付出的努力为全球防控工作争取了宝贵时间，任何诋毁抹黑中国的图谋都不可能得逞。没有消息报告杨洁篪与彭佩奥电话中争吵并互相指责。

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据中央社报道，美国务卿与杨洁篪通话，吁北京不要散播荒诞传言。但杨洁篪与美国务卿通电，正告抹黑中国不可能得逞。

该报道说，美国国务院近日召见中国驻美大使，抗议中国政府暗示2019冠状病毒恐是美军带进武汉。美国国务卿蓬佩奥16日与中共中央外事办主任杨洁篪通话，呼吁北京不要散播虚假讯息、荒诞传言。

美国国务院发言人欧塔加斯（Morgan Ortagus）当天发布新闻稿表示，美国国务卿蓬佩奥今天与中共中央外事办主任杨洁篪通话，对北京试图将2019年冠状病毒疾病（COVID-19）疫情怪罪到美国身上一事表达“强烈反对”。

欧塔加斯指出，蓬佩奥也在电话中强调，现在不是散播虚假讯息及荒诞传言的时候，世上所有国家都该一起对抗新型冠状病毒这个共同威胁。

美国国务院发言人没有提及杨洁篪在电话中所说话内容。

该报道说，根据中国央视新闻消息，杨洁篪在电话中向蓬佩奥表示，美国部分政客不断诋毁中国和中方防疫努力，对中国进行污名化，激起中国人民强烈愤慨。杨洁篪也代表中方正告美方，“任何诋毁抹黑中国的图谋都不可能得逞，任何损害中国利益的行为都必将遭到中方的坚决反击”。

据报道，中国外交部发言人赵立坚12日以中英双语连发多条推文，质疑美军将病毒带到武汉，并说“美国欠我们一个解释”，引发美国政府强烈不满。路透社日前引述一位不具名美国国务院官员表示，美国国务院亚太助卿史达伟（David Stilwell）13日召见中国驻美大使崔天凯，针对北京暗示病毒可能是美军带进武汉一事，传达美方严正态度。

这位官员指出，中国因引发全球疫情大流行及对外隐匿疫情，遭受外界广大批评，而北京显然想转移这些批评。当天被问及此事时，美国总统特朗普也明白表示：“他们知道它（病毒）从哪来，我们都知道它来自哪里。”

该报道引述中国央视新闻，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪16日，应约与美国国务卿美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）通电话。

据央视新闻说，杨洁篪表示，“在习近平主席亲自指挥、部署下，经过全体中国人民艰苦努力，中国国内新冠肺炎疫情防控形势持续向好”。中国人民付出的努力为全球防控工作争取了宝贵时间，作出了重要贡献。

杨洁篪指出，美国一些政客不断诋毁中国和中方防控努力，对中国进行污名化，激起中国人民强烈愤慨，中方对此坚决反对，予以强烈谴责。央视新闻称，杨洁篪代表中方正告美方，任何诋毁抹黑中国的图谋都不可能得逞，任何损害中国利益的行为都必将遭到中方的坚决反击。

中央社说，央视新闻此则报导并未提及蓬佩奥在通话中说的内容。

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