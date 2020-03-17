武汉称无疫事 官方开撤医疗援军

中国今天安排3675名从各地支援湖北的医疗队员撤离，官方指，先安排支援方舱医院的医疗队离开；待全部患者出院、武汉恢复正常医疗供需，就是所有医疗队撤离的时候。

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据中央社今天报道说，阶段性任务完成，中国撤离湖北3千余医疗队员。消息说，中共中央应对新冠肺炎（2019冠状病毒疾病，COVID-19）疫情工作领导小组16日召开会议指出，在保证重症患者得到高水奔驰疗、帮助湖北恢复正常医疗服务的基础下，有序组织援助湖北医疗人员分批撤离。

该报道综合北京日报app和澎湃新闻消息，中国国家卫健委今天安排41支国家医疗队，共3675人（含中医421人）撤离湖北。其中包括上海、安徽、甘肃、广东、贵州、海南、河南、湖南、江苏、宁夏、青海、山东、陕西、四川、天津和新疆等省市的部分医疗队。

官方消息说，这些医疗队支援了当地14间方舱医院，和7间定点医院。

中国国家卫健委医政医管局监察专员焦雅辉接受中国央视采访时表示，由于方舱医院已经圆满休舱，原则上会先安排负责方舱任务的医疗队撤离；而支援定点医院的医疗队，在完成新冠肺炎患者的医疗任务，原地休整几天后，也会安排有序撤离。据焦雅辉表示，“什么时候最后一名新冠肺炎患者治愈出院，武汉当地的医疗力量完全可以解决正常的医疗供需之间的矛盾，就是最后一个医疗队撤离的时候”。

据国家卫健委统计，截至8日，全国共有346支医疗队，共4.2万名医务人员抵达湖北，其中女性医务人员有2.8万人，占医疗队总数的2/3。

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