港媒问 不计入确诊也不公布“无症状病例”成数据缺口？

新型冠状病毒肺炎（俗称“武汉肺炎”）疫情在内地逐渐缓和，每日新增确诊病例跌至两位数。与此同时，按中国国家卫健委《防控方案》指引，“无症状病例”并不列入“确诊病例”，也毋须对外公布。尽管如此，或者有鉴于“无症状感染者”也可以传播病毒，个别地方政府仍选择公布相关数字，而于3月至少有以下4地就曾通报“无症状病例”：3月2日，安徽合肥1宗；3月12日，浙江杭州1宗；3月13日，黑龙江勃利县1宗；3月13日，湖南岳阳5宗。

广告 继续浏览后续

据香港01今天报道，新冠肺炎，不计入确诊也不公布，“无症状病例”成数据缺口？

自2月10日各地陆续复工，中央的指令是两条腿走路：既要严防死守防止疫情蔓延，又要有序复工复产重启经济活动。据该报道，作为前线干部，一方面要给出疫情稳定受控以至消失的成绩，促成市面“回复正常”，另一方面要守住头等政治任务，防止辖区爆发大规模爆发。两者可以完全没有矛盾，最理想是疫情受控而社会重投常轨，但万一现实是真的有矛盾呢？

装作没事发生太危险，没人负担得起“武汉第二”的责任，该做的事还是会做，治疗、隔离和排查缺一不可；然而复工复产仍要行进，“清零”成绩要保持，那大可在统计数字上取巧些，保持正面向好的气氛。

3月初，安徽合肥公布1例“无症状感染者”个案，市政府立刻隔离上百人，责令涉事企业停工隔离，实际行动毫不放松，而数字上则按现行规定不列入为“确诊病例”。最大问题是，内地《红星新闻》引述涉事企业负责人，指该患病员工出现发烧症状才求诊，与官方讲法有牴触。

据该报道说，官方公布的“无症状感染者”病例并不多，但没有公布的又有多少呢？其中有多少宗是货真价实的“无症状病列”呢？

在重重审查过滤下，偶然都有疑似瞒报事件浮上水面，近两三星期较多网民提及的地方有3个，包括河北魏县、黑龙江齐齐哈尔和安徽合肥。另外一两则帖子便没下文的有广东深圳和浙江温州，其中据英国《金融时报》2月24日报道，两位匿名深圳市医护自称，看到比官方公布为多的病毒个案。

综合网民意见，其实经过1个多月折腾，高峰时期每日新增病例以千计，多十宗八宗不算一回事，他们不怕数字飙升，就只怕数据失实致社会掉以轻心。最受关注的问题有几个：官方怎么发现“无症状感染者”？有没有可能是谎报“无症状”？官方为何不分开公布“无症状感染者”人数？

据该报道称，就第一个问题，官方很容易就能给出答案，最合理是通过追踪“密切接触者”和社区排查，搜索出“无症状感染者”。至于余下两个问题，明帐上“确诊病例”清零，暗帐下加上疑幻似真的“无症状感染者”，那到底实际数字有多少，就只有官员们自己知道，不分开公布的原因也只有他们自己才晓得。

坦白讲，既然如常隔离和治疗“无症状感染者”，公布数字亦无伤大雅，反正现在事态弄得不明不白，前线干部不敢放松防疫管制，国民将信将疑继续戒备，致使复工复产和重振消费的进度都未如理想，那不如索性开诚布公，社会大众毋须继续猜测和犹疑，也有助各方更平心静气地看待疫情。

据该报认为，的而且确，“无症状感染者”某程度上防不胜防，但与两个月前不同，全国上下现时都具备防疫意识，国民戴口罩勤洗手，减少群聚，做足防护措施，有效切断病毒传播途径，根本毋须太过担心和惊慌。况且至少就公开资料所见，官方对“无症状病例”同样严阵以待，就只是处理数据的手法启人疑窦罢了。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅