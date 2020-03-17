访中送暖习近平 巴基斯坦总统称反对污名化中国

中国国家主席习近平3月17日与到访的巴基斯坦总统艾维（Arif Alvi）会谈。艾维说，个别势力企图利用疫情“污名化”中国的做法不得人心，习近平则提到会继续为巴国治理蝗灾提供支持。

广告 继续浏览后续

根据新华社，习近平会谈时，针对2019年冠状病毒疾病疫情表示，感谢巴基斯坦政府和社会各界向中国捐赠防疫物资，并称当前疫情在全球“多点爆发”，各国应携手抗疫。

他说，中方愿意为防止疫情在世界范围内扩散蔓延作出更多贡献，将继续向巴方提供支持和帮助。

此外，习近平也表示，要把中巴经济走廊打造成“一带一路”高品质发展的示范工程，并愿意继续为巴方治理蝗灾提供支持。

艾维则表示，灾害面前，中共和中国政府展现出强大动员力，中国人民众志成城，不畏牺牲，“相信疫情过后，中国将更加强大”。

他还说，个别势力企图利用疫情污名化和孤立中国的做法不得人心，不会得逞。巴方将一如既往在涉及中方核心利益的问题上支持中方。

两人在会谈中都提到中国和巴基斯坦是“铁杆”情谊。

会谈后，两国元首一同见证多项双边合作文件的签署；两国共同发表关于深化中巴全天候战略合作伙伴关系的联合声明。中国国务委员兼外交部长王毅、国家发展和改革委员会主任何立峰等参加会谈。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅