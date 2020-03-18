中国报复：禁美3传媒记者在中港澳采访 美表遗憾促三思 港议员责北京违基本法

中国外交部突然公布，要求美国《纽约时报》、《华尔街日报》及《华盛顿邮报》的驻华记者在十天内交还记者证，今后不得在中国内地以及香港和澳门继续从事记者工作。外交部指出，这是对美国把中方传媒列为「外国使团」并变相「驱逐」中方媒体的反制措施，并暗示反制措施可能陆续有来。

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中国外交部突然公布，要求美国《纽约时报》、《华尔街日报》及《华盛顿邮报》的驻华记者在十天内交还记者证，今后不得在中国内地以及香港和澳门继续从事记者工作。外交部指出，这是对美国把中方传媒列为「外国使团」并变相「驱逐」中方媒体的反制措施，并暗示反制措施可能陆续有来。

美国国务卿蓬佩奥对中方的做法感到遗憾，认为那是进一步排拒全球自由媒体在中国运作之举。他反驳道，不能将两国行为混为一谈，因为记者在美国工作享有新闻自由，而这在中国根本不存在，至于上月被美方列为外国使团的五间中国媒体驻美机构，根本是中方的宣传机构。蓬佩奥敦促中方重新考虑有关决定，指全球化更须信息流通及透明度，以协助拯救生命。

对于中国把限制美国驻华记者工作的地点包括香港和澳门特区，香港信息科技界立法会议员莫乃光认为是违反《基本法》，既干预香港事务，亦损害《基本法》保障的新闻自由，令国际社会感到香港在「一国两制」下应该享有的高度自治快速流失，势必对香港金融中心的地位造成沉重影响。他续称，北京在美国制订香港政策法报告以及香港失落最自由经济体地位之际，推出影响香港的反制措施，是「揽炒」(即玉石俱焚)，置香港经济命脉于不顾。

香港记者协会主席杨健兴对外交部的决定感到「相当震惊」，会影响香港四大成功支柱之一的资讯流通，期望中国撤回决定。

中国外交部今(18日)天凌晨时分在官网发出声明，要求「美国之音」、《时代周刊》、《纽约时报》、《华尔街日报》及《华盛顿邮报》这五家美国媒体的驻华分社向中方申报在中国境内所有工作人员、财务、经营、所拥有不动产信息等书面材料；此外，还要求后三家媒体本年内记者证到期的美籍记者，四天内向外交部申报名单，并于十日内交还记者证，今后不得在中国，包括港澳继续从事记者工作。

外交部表明，美方早前要求五家中国媒体驻美机构列为「外国使团」并限制其人数、变相大量「驱逐」中方记者，中方此举是对美方「无理打压」的「必要对等反制」，是正当合理防卫。发言人再次敦促美方改弦更张，停止对中国媒体的政治打压和无理限制，包括不要在签证、行政审查、采访采取「歧视性限制措施」，否则中方必将采取进一步的反制措施。

中国驻华记者的记者证一般要每年续签，近年更有缩短到半年，而记者证一般与入境签证挂钩，中国的做法是变相驱逐有关机构的记者。

根据美国广播公司(abc)新闻报道，三间记者被驱逐的媒体均谴责中方的做法。《华盛顿邮报》执行编辑Marty Baron指出，面对全球疫症流行，国际对武汉肺炎的反应必须清晰无误和可靠，中方此时此举尤其令人感到遗憾，因为这会令信息流通进一步严重受阻。《华尔街日报》总编辑Matt Murray指这是对新闻自由史无前例的打击；《纽约时报》形容中方的决定是严重错误，促请中美双方尽快平息纷争。

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