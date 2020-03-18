大赦国际:被驱逐美媒记者正要深入调查武汉疫情

大赦国际今天3月18日对中国政府宣布驱逐美国三大主要报纸驻华记者做出反应。大赦国际发布声明指出，这些报刊正在打算对武汉肺炎（covid-19）进行深入调查。这些记者被驱逐出中国，外界了解中国疫情信息将遇到更多阻碍。

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大赦国际中国部负责人约书亚-罗森茨威格说：这起针对言论自由的攻击，瞄准的对象是记者。而这些记者揭露中国侵犯人权的内幕，范围从新疆到香港。这些报刊正在打算对武汉肺炎的情况进行深入调查。

大赦国际指出，最近在北京和华盛顿之间的一系列报复升级，可能大大削弱来自中国的准确和独立信息的流通。而在世界需要共同努力抗击这种毁灭性病毒的时候，驱逐这些新闻工作者可能对世界和中国的公共卫生造成灾难性的后果。 ”

大赦国际的声明说，特别令人担忧的是，中国政府同时还剥夺这些美国记者在香港和澳门工作的权利。而这样的决定，本应由港澳自治政府做出。所以，此举也是香港和澳门所谓“一国两制”的自治和自由正在逐渐受侵蚀的又一个例证。 ”

大赦国际表示，中国当局剥夺这些美国记者在香港澳门工作的权利有违香港《基本法》规定的自治权，因此香港政府必须立即对此做出澄清。”

中国政府周三下令让美国《纽约时报》，《华盛顿邮报》，《华尔街日报》的驻华记者在10天内离开中国。同时要求《美国之音》，《时代周刊》向北京当局提供他们采访报道活动的细节。

中国外交部宣布这一决定是对美国裁剪中国官媒驻美媒体人数的回应。确实，美国政府3月2日决定减少中国官媒新华社，中国国际广播电台，中国环球电视台的驻美人员。

美国不承认这些按中共的要求向美国人“讲故事”的宣传机器是媒体，因此将这些中国官媒的身份改为中国驻美官方机构。中国当局对此提出抗议。

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