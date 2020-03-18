欧洲新冠疫情严峻 死亡人数首度超过亚洲

自去年12月在中国爆发的新冠病毒肺炎到目前已经导致全球超过8000人死亡，法新社称，自周三开始，欧洲死亡人数首度超过亚洲。世卫称新冠病毒为“全人类的敌人”。意大利疫情严重单日新增475例死亡病例，累计死亡数逼近3千。德国总理默克尔发表全国讲话称，新冠病毒是德国自二战以来面临的最严峻的挑战。

广告 继续浏览后续

截至到国际标准时间11时，新冠病毒肺炎在欧洲至少造成3421人死亡，亚洲的死亡人数为3384人。中国是最初的疫情中心区，至今疫情已致使19万4000人以上感染，超过8000人死亡。

意大利是欧洲新冠肺炎死亡人数最多的国家，达2503人。意大利官员周三表示，过去24小时内，意大利因新冠肺炎死亡的人数暴增 475人，增幅19%，创下意大利上月爆出疫情以来的新高纪录。目前意大利累计已达2978人死亡。

路透社报导，意大利是新冠肺炎疫情最严重的欧洲国家。意大利民防保护部表示，目前境内累计确诊人数，从3万1506人增加到3万5713人，增幅13.35%。 意大利政府将免除1万名医科生的资格考，让他们提早8到9个月“上阵”，直接到家医诊所或老人院服务，以保证职业医生力量集中治疗住院病人。

法新社报道，德国总理默克尔周三向全国发表讲话称，新冠病毒是德国自二战以来面临的最严峻的挑战。

英国周三新冠病毒肺炎死亡人数一举增加32人，达到104人，确诊暴增676例，达2626例。英国首相约翰逊周三傍晚宣布，从20日起开始停课。英国电讯报报导，伦敦市长办公室消息人士表示，伦敦可能在未来几天宣布封城。

另一个疫情严重的欧洲国家西班牙，单日再次超过2500人确诊，累计确诊突破1万3700例；累计死亡人数增至近600人。西班牙首都马德里仍是当地疫情最严重地区，确诊已达5637例，占全国确诊总数的41%；死亡病例则攀升至390例，占全国死亡人数约1/3。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅