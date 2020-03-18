欧盟疫情形势严峻 中国提供两百万只口罩

新冠疫情在欧洲严重蔓延，法国确诊人数即将破万，意大利死亡人数近3000之际，欧盟委员会主席冯德莱恩周三宣布，中国将向欧盟运来超过200万只口罩。她对此表示感谢。另外，捷克已向中国订购了15万只病毒测试剂。

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中国总理李克强与欧盟委员会主席冯德莱恩通话时做出上述表示，冯德兰恩旋即发推：“我们共同认为与新冠病毒作斗争是一项人类整体的斗争，我们应该在困难的时候互相帮助。”

冯德莱恩表示，中国没有忘记欧洲在中国元月份疫情肆虐时，欧盟对中国提供的援助。

中国运送的物资包括200多万只外科口罩，20万只N-95口罩，五万支病毒测试剂。

元月份，欧盟向中国寄去了50吨紧急救援的医疗物资。

冯德莱恩表示，欧盟正在加速防疫物资生产能力，但这仍需要数周时间。因此，我们感谢中国的援助。

阿里巴巴集团也向法国和意大利提供了医疗物资。

另据报道，捷克卫生部长宣布，已 从中国购买了150000万只病毒快速测试剂。这些测试剂优先在该国西部的Olomouc地区的21座城镇使用。目前这一地区疫情严重，当局已下令封城。

中国提供的这一测试剂可在20-25分钟测出是否感染新冠病毒，准确率极高。传统的测试剂一般需要六小时以上。

捷克还希望从中国购买医疗保护服以及呼吸器。星期三早晨，捷克统计确诊人数为464例。

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