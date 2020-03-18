武肺来源中美争吵不休，导火索赵立坚去哪了？

中国外交部发言人赵李坚在官方推特发布有关武汉肺炎（covid-19）由美军带到武汉，要求美方解释的言论，引发一场中美口水战。赵立坚因此受到公众聚焦。可是3月17日中国网上传他在外交部发言人名单上消失。本台截稿时，尚未得到官方证实。

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中国外交部发言人赵李坚，日前在美国疾控中心主任不排除可能有美国流感病人感染新冠病毒后，连发推特指出，可能是美国军队把疫情带到武汉，求美方透明，交代“零号病人是什么时候在美国出现的？有多少人被感染？...”

赵发言人此番言论引发中美口水战，华盛顿提出，北京应该放行国际专家调查病毒源头，厘清去年年底在武汉爆发疫情的来历。

但近两天网上传出消息，中国外交部发言人赵立坚在外交部发言人的名单上消失了。该消息在本台截稿时，尚未得到官方证实。而赵的最后推文是在16日发出的。

据台湾的央广17日指出，中国外交部发言人赵立坚从12号开始，在官方推特上连续发推，质疑「可能是美军把疫情带到了武汉。美国要透明！要公开数据！美国欠我们一个解释！」纽约时报15号发表评论，指中国官员有意传播这个毫无根据的阴谋论，加剧了美中关係的急转直下。3月13号，美国国务院传召中国驻美大使崔天凯，就赵立坚的说法表示抗议，并且表示要“正式启动病毒溯源调查”。台湾央广说：“这下子，中国能不配合调查吗？也有网友注意到，在这之后，在中国外交部网站，赵立坚已经在发言人的名单中消失了”。

据3月18日中国微信一则网文也说外交部发言人名单不见了赵立坚。本台今天在中国外交部网站看到赵立坚仍是外交部新闻司的副司长，名字排在华春莹，耿爽，于敦海之后，却未找到发言人名单。

这篇中国微信网文说，3月11日，美国国会众议院举行有关新冠病毒的听证会，美国疾控中心主任承认美国有流感死者可能实患新冠肺炎。请注意，这位美国疾控中心主任也说是可能实患新冠肺炎。但马上引发外交部发言人赵立坚3月12日在推特用中英双语连发5条推文怒怼美国：赵的推文写道，“美国疾病控制与预防中心（CDC）主任罗伯特·雷德菲尔德（Robert Redfield）周三在众议院监督委员会承认，一些似乎死于流感的美国人在死后的诊断中被检测出新型冠状病毒呈阳性。”赵立坚把可能之事当做实，在推特上一连发问：“美国疾控中心主任被抓了个现行。零号病人是什么时候在美国出现的？有多少人被感染？医院的名字是什么？可能是美军把疫情带到了武汉。美国要透明！要公开数据！美国欠我们一个解释！”

现在正值武汉肺炎在全球大流行，各国拼命抵抗之际，美国总统特朗普一改之前，他不断赞扬他的“朋友习近平”控制疫情有力的姿态，当众宣称，这个病毒我们知道它是哪儿来的，全世界都知道是哪儿来的，叫它“中国病毒”很贴切。特朗普还说，“我们的军人没有向任何人传染任何东西”。

现在，中美针对武汉肺炎来源争吵不休之际，导火索赵立坚的动向，自然成为大家关注的焦点。有网民问，赵立坚，你去哪了？出来走几步？

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