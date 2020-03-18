法国单日新增新冠肺炎死亡89例 931例重症中一半患者小于60岁

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法新社援引卫生部总干事萨洛蒙表示，到目前，法国新冠病毒肺炎确诊病例达9134例，一天内新增1404例，每日成倍增加。目前在931名重症患者中，一半患者年龄低于60岁。不过，萨洛蒙也表示，在新冠病毒死亡者中，年龄低于65岁的占7%。 周三全法总共发放4000份新冠病毒检测，自新冠疫情在法国爆发以来，已进行4万2500份新冠病毒检测。

目前轻症患者已经不予以检测。 另据法国内政部在周三晚宣布，周三一天，全法共有4095起因不遵守封城规定被处罚案件。

另外，由于担心供应出现短缺，法国政府呼吁那些在经济部门工作的员工继续上班工作。法国财长勒梅尔周三表示，目前各大超市商店的货品供应没有发生问题，不过在一些超市和店铺，由于人员短缺出现紧张。勒梅尔说，我们要保证食品货物供应，使法国家庭能够购买到所需要的商品。

法新社根据官方数据所作统计显示，2019冠状病毒疾病自去年12月初疫情爆发迄今，全球确诊人数突破20万人，死亡人数超过8000人。 法新社报导，截至国家标准时间13时，全球确诊感染人数近20万680人，死亡病例累计8092例，其中欧洲计3422例，亚洲共3384例。

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