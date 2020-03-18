法国外长勒德里昂 : 中国向法国空运医疗防护器材

法国外长勒德里昂透露，中国今天（3月18日）向法国空运了医疗防护器材，明天还会有一架飞机过来。其中有口罩和防护手套，口罩有100万只左右。这是一个姿态，法国领情。勒德里昂是在接受法国 BFM 电视台采访时说这番话的。

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法国外长还提到，之前法国也向中国运送了防护用品，向中国政府表达了法国的团结互助精神。当时是向武汉提供防护用品，因为那里急需。现在中国开始逐渐走出困境，回过头来帮我们的忙。

中国驻法国使馆在推特上转发了法国外长的相关访谈，同时也发表了中国驻法国大使卢沙野接受中国环球电视网访谈的影片。卢沙野表示，中法目前两国科研人员正在围绕抗体药物研发进行可行性论证。在临床治疗方面，两国专家2月初就建立中法远程会诊机制。法国梅里埃基金会主席阿兰·梅里埃先生向中方提供了关于诊断、治疗及疫苗研发合作的多项建议。中方科研机构正积极和法国巴斯德研究所探讨设立中法联合研究基金，优先服务于新冠肺炎药物和疫苗开发。中方还邀请法方参加中国和欧洲疫情防控工作视频会议，介绍中国防控和诊疗的方案，与包括法国在内的国际社会分享经验，积极交流。如法方有需要，中方愿意组织派遣医疗专家组来法国。只要中国、法国以及国际社会秉持人类命运共同体理念，同心协力，并肩作战，一定能够战胜病毒恶魔。

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