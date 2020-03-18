疫情中李明哲妻子恳求中国政府与丈夫通“亲情电话”

自台北方面消息，曾被中国大陆官方以“颠覆国家政权罪”判刑入狱5年的台湾非政府组织工作者李明哲的妻子李净瑜周三举行记者会表示，“请强大的中国政府施舍她，让她能与李明哲通‘亲情电话’”。李净瑜称，只要听到李明哲对她说“我还活着”，就心满意足。

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李净瑜当天上午在台立法院举行记者会称，3月18日是李明哲在中国被捕、坐牢满3年前夕，过去3年来她每个月都得到湖南去探视，才知道李明哲是否平安健在；3年来她没收过李明哲的平安信，李明哲也无法像其他中国受刑人一样，打亲情电话回家报平安。据中央社报道显示，李净瑜指出，“这3个月来武汉肺炎向全世界扩散，中国监狱禁止她前往探视，这是天灾，家属能体谅；近期传出中国监狱内有几名受刑人感染确诊，家属的不安、焦虑是可以想像的。”

李净瑜说，她曾透过台湾当局传达这个恐慌，希望能得到李明哲平安健康的讯息，但这个恐慌夹杂失望，却一直延续着。因此她透过台陆委会发出正式的申请书给中国湖南省赤山监狱，希望在天灾持续时，能允许李明哲和她通个亲情电话，并称“只要听到他对我说‘我还活着’，我就放心、满足了。”

李净瑜表示，哀求强大的中国政府，让李明哲亲自对她说这句话就好，“拜托强大的中国政府施舍这个恩典，谢谢大家”。她说，“我从李明哲的声音、从李明哲的呼吸，我就能知道他的处遇”，所以这是她最迫切希望的，从两人2月的会面被取消后，至今没有任何李明哲的讯息。

同样在记者会上，当谈到李明哲在狱中状态时，李净瑜说，李明哲入狱后暴瘦30公斤，之前探监时，李明哲曾透露，“今年还好，今年有热水”，她询问后才进一步得知，狱方曾以热水器故障为由，整个赤山监狱在去年冬天都没热水可用，而当地最冷温度达到零下7度，饮食环境亦不健康理想。

李净瑜称，此情每个月探监李明哲，当面跟他聊往事、翻旧帐，“才可以确认那是不是我的那个李明哲”，而从1月份探监结束后，她没有李的任何音讯，盼陆委会介入协助后，迄今一个多月来，仍无进一步消息，而赤山监狱方也只有告诉她称，赤山监狱没有疫情。对此，李净瑜说，“请中国政府施舍我，有可以跟李明哲通话的机会，在我即将失去他满3年的日子。”

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