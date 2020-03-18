袁国勇：指武汉肺炎源自美国是自欺欺人 欲战胜疫情勿诿过于人

正当中美为俗称武汉肺炎的新型冠状病毒之名及病毒源起争拗不休之际，身兼中国是次疫情高级别专家组成员的香港大学微生物学系讲座教授袁国勇及名誉助理教授龙振邦撰文称，指病毒疫情源自中国人滥捕滥食野生动物的陋习劣根，网传病毒源自美国毫无实证，只是自欺欺人。他们又说，学术讨论自然要用官方名称，但民间和媒体称之为武汉肺炎，通俗易明，方便沟通，实无不可。

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《明报》今(18日)天刊登二人以《大流行缘起武汉 十七年教训尽忘》为题的署名文章，开首以不足百字总结疫情发展：「己亥(即2019年)冬，疫发武汉。庚子(指2020年)春，湖北大疫，国内疫者八万余，死者三千。民不出户月余始遏，惟疫未止已外传。三月，全球大疫，世卫后知，未及宣布大流行。诸国欠措施缺储备，迅大疫。」

文章指出，约七成半的新发传染病源于野生动物，但中国人未能汲取2003年沙士之疫的教训，未有因应沙士冠状病毒于果子狸身上寻得而让野味市场禁而不绝，而且愈趋猖狂，情况令人侧目。但活野味市场内的动物排泄物多含大量细菌病毒，环境令病毒容易出现洗牌及基因突变。

对于武汉肺炎病毒起源，文章称，由于疫症初期扩散点的华南海鲜批发市场早被清场，活野味不知所终，未能确定病毒之天然和中间宿主，但当地人员表示，市场内之野生动物从中国各地、东南亚各国及非洲走私而至。此外，基因排序显示，一只在云南的中华菊头蝠蝙蝠身上分离得出的冠状病毒株（RaTG13）与武汉冠状病毒有96%近似，相信这便是武汉冠状病毒的始祖，料蝙蝠是武汉冠状病毒之天然宿主。而另一组基因排序有90%相似的结果显示，穿山甲极可能是中间宿主。

文章续称，对于网传病毒源自美国，此说「毫无实证，自欺欺人」，再乱传是贻笑大方。面对疫情，首重信息透明以及冷静理性分析，而沙士后没有雷厉风行关闭所有野味市场乃大错，欲战胜疫症，必须面对真相，「勿再一错再错，诿过于人。」

文章总结道，武汉肺炎病毒乃中国人劣质文化之产物，滥捕滥食野生动物，这陋习劣根才是病毒之源。「如此态度，十多年后，沙士3.0定必出现。」新冠病毒另一名称是沙士2.0。

对于病毒命名的争议，文章指出，世界卫生组织近年不以地名冠在病毒之前，故称「冠状病毒-19」(COVID-19)或「沙士冠状病毒2.0」(SARS-CoV-2)，科学研讨或学术交流必须用官方名称，社会叫法只须约定俗成，市民日常沟通及媒体用语，则可以武汉冠状病毒或武汉肺炎称之，通俗易明，方便沟通，实无不可。

有趣的是，文章在谈及没有发生重大疫情的地点时，用的是「星、港、澳及中华民国」，顺序即新加坡、香港、澳门和台湾。

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