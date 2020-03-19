中国成了世界上最安全的地方 但是留学生们你先别回来

这是网络流传很广的一张照片，图为北京首都机场等待入关的旅客和全副武装的隔离分流人员挤满机场的每一处空间的情景。

这场新冠病毒在全世界泛滥，在中国大大趋缓，至少官方的统计是这样的，大外宣小五毛官媒营造了一幕靓丽的风景：1中国是一片净土，2外国极其可怕，3，祖国欢迎你们! 当留学生归国团，海外华人成批往回奔涌时，祖国却大谈特谈“输入性病毒”长驱直入的危险，就有些不三不四的，把奔回去取暖的他们的同胞们称之为“投毒”的，境外“倒灌”的，“祖国建设你不在，万里投毒你最快”。连『人民日报』也有点看不下去了：“说归国人员’千里投毒第一名‘很不合适”。但是，官方终于亮出了底牌。

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北京市疾病预防控制中心3月18日建议，留学生无十分必须应暂停回国。当局的说法自相矛盾，一方面指出国外防控形势严峻，一方面劝留学生最好不要回归，确有回国需求，应评估自身健康状况，患有急性疾病或慢性基础疾病， 一定要避免出行等等。总之，核心的意思是必须暂停回国。此举立即引起反弹，有人就呼吁，“北京不可以这样对待自己的孩子!” 不管怎么说，中国是他们的国家，他们自己想回家的时候，至少应该体谅他们。还有人说，武汉疫情严重时，各国纷纷派出专机撤侨，“归国人员”也不要求专机接回，自己坐着航班回来了，总可以吧？

这股铺天盖地的返国潮一则和海外疫情肆虐有关，一则和鼓吹中国世界最好有关。社交网络充斥着千篇一律的五毛腔："XX国家疫情已经失控了，我从医院朋友那里打听到……太可怕了，我已经定好回国机票了，关键时刻还是得集中力量办大事啊。" 还有就是这种：世界各国华人“18万天价回国机票”也要抢购，你还买不到呢!

在最初营造“中国是世界上最安全的地方”，要人家抄中国的作业之后，北京当局忽然把归国人员中有感染新冠病毒的事件成倍放大。其实在新冠病毒蔓延全世界的时候，全世界哪里没有新冠病毒？ 关键是北京当局一下子变得极其紧张，对待“归国人员”的态度突然生硬起来，几乎每一个都成了“带毒嫌犯”。回来的人中，确有个别本已确诊，应留在原地隔离的，也真有隐瞒病史设法逃回的，但毕竟是极少数，绝大部分是健康的。然而官媒气候变了，报道返国的，给人印象好像都是不诚实的滑头，欢迎的气氛消失了， 北京忽然意识到自己还没有净土净到神话的地步，官方脸色一变，五毛顿时恨上了同胞， 一下子，归国华人有点像妖魔，祖国瞬间成了地狱。

遭遇巨大疫情袭击的中国严防疫情回潮毫无疑问是对的，问题在于他对待在外国的中国人回去的态度和待遇，他们一个个被视为瘟神，北京最严厉，发热的不用说了，隔离吧，没什么可说，不发热的，也要统统隔离十四日，说到极处，未尝不可，预防吗，但是，有人叫苦自己明明有房子，亲人做好迎接的准备，他们也没有发热，正常，为什么不让他们回家自我隔离呢？有些冷不丁被送进昂贵的宾馆隔离的人，抗议一下，也被警察反讥：“你当这是哪呢”，有些国外的习惯性要求，被嘲讽，“还要人权，不知天高地厚。”

北京为何如此紧张拦阻华人，有人分析是因为他们大多已按照习近平总书记下令，去打胜了抗疫人民战争，去早日实现清零，只要发现一个，这个神秘的”清零“就被延迟一日。也有人分析，北京可能很快要召开”两会“了，所以如临大敌。

此次爆发于中国武汉的新冠疫情，其毒性至今还在认知之中，人类能否最终战胜疫情，也在观察之中。有网民批评，最早隐瞒疫情的北京当局，疫情缓解时，好了疮疤忘了痛，让外国抄作业。现在以恐怖心态对待归国者，作为政府，就有失道义了。

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