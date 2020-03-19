中国成了世界上最安全的地方 但是留学生们你先别回来
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这场新冠病毒在全世界泛滥，在中国大大趋缓，至少官方的统计是这样的，大外宣小五毛官媒营造了一幕靓丽的风景：1中国是一片净土，2外国极其可怕，3，祖国欢迎你们! 当留学生归国团，海外华人成批往回奔涌时，祖国却大谈特谈“输入性病毒”长驱直入的危险，就有些不三不四的，把奔回去取暖的他们的同胞们称之为“投毒”的，境外“倒灌”的，“祖国建设你不在，万里投毒你最快”。连『人民日报』也有点看不下去了：“说归国人员’千里投毒第一名‘很不合适”。但是，官方终于亮出了底牌。
北京市疾病预防控制中心3月18日建议，留学生无十分必须应暂停回国。当局的说法自相矛盾，一方面指出国外防控形势严峻，一方面劝留学生最好不要回归，确有回国需求，应评估自身健康状况，患有急性疾病或慢性基础疾病， 一定要避免出行等等。总之，核心的意思是必须暂停回国。此举立即引起反弹，有人就呼吁，“北京不可以这样对待自己的孩子!” 不管怎么说，中国是他们的国家，他们自己想回家的时候，至少应该体谅他们。还有人说，武汉疫情严重时，各国纷纷派出专机撤侨，“归国人员”也不要求专机接回，自己坐着航班回来了，总可以吧？
这股铺天盖地的返国潮一则和海外疫情肆虐有关，一则和鼓吹中国世界最好有关。社交网络充斥着千篇一律的五毛腔："XX国家疫情已经失控了，我从医院朋友那里打听到……太可怕了，我已经定好回国机票了，关键时刻还是得集中力量办大事啊。" 还有就是这种：世界各国华人“18万天价回国机票”也要抢购，你还买不到呢!
在最初营造“中国是世界上最安全的地方”，要人家抄中国的作业之后，北京当局忽然把归国人员中有感染新冠病毒的事件成倍放大。其实在新冠病毒蔓延全世界的时候，全世界哪里没有新冠病毒？ 关键是北京当局一下子变得极其紧张，对待“归国人员”的态度突然生硬起来，几乎每一个都成了“带毒嫌犯”。回来的人中，确有个别本已确诊，应留在原地隔离的，也真有隐瞒病史设法逃回的，但毕竟是极少数，绝大部分是健康的。然而官媒气候变了，报道返国的，给人印象好像都是不诚实的滑头，欢迎的气氛消失了， 北京忽然意识到自己还没有净土净到神话的地步，官方脸色一变，五毛顿时恨上了同胞， 一下子，归国华人有点像妖魔，祖国瞬间成了地狱。
遭遇巨大疫情袭击的中国严防疫情回潮毫无疑问是对的，问题在于他对待在外国的中国人回去的态度和待遇，他们一个个被视为瘟神，北京最严厉，发热的不用说了，隔离吧，没什么可说，不发热的，也要统统隔离十四日，说到极处，未尝不可，预防吗，但是，有人叫苦自己明明有房子，亲人做好迎接的准备，他们也没有发热，正常，为什么不让他们回家自我隔离呢？有些冷不丁被送进昂贵的宾馆隔离的人，抗议一下，也被警察反讥：“你当这是哪呢”，有些国外的习惯性要求，被嘲讽，“还要人权，不知天高地厚。”
北京为何如此紧张拦阻华人，有人分析是因为他们大多已按照习近平总书记下令，去打胜了抗疫人民战争，去早日实现清零，只要发现一个，这个神秘的”清零“就被延迟一日。也有人分析，北京可能很快要召开”两会“了，所以如临大敌。
此次爆发于中国武汉的新冠疫情，其毒性至今还在认知之中，人类能否最终战胜疫情，也在观察之中。有网民批评，最早隐瞒疫情的北京当局，疫情缓解时，好了疮疤忘了痛，让外国抄作业。现在以恐怖心态对待归国者，作为政府，就有失道义了。
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