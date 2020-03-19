伊朗疫情死亡破千 国庆赦1万囚犯 含政治犯

伊朗政府官员与来自中国的致命新冠病毒搏斗2020年3月19日

伊朗目前是全球疫情第三严重的国家，德黑兰官方确诊的武汉肺炎（covid-19）病例达到17361例，死亡1135例。伊朗监狱人满为患，当局决定在新年（3月20日）到来之际，释放1万名囚犯，含政治犯。

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据中央社发自迪拜的消息，伊朗国营电视台报导，为庆祝3月20日到来的伊朗新年，伊朗最高领袖哈梅内伊（Ayatollah Ali Khamenei）下令赦免包括政治犯在内的1万名囚犯。

伊朗司法部发言人艾斯迈里（Gholamhossein Esmaili）3月18日告诉伊朗国营电视台：那些将被赦免的人，不会再回到监狱 ...那些和安全有关的囚犯中（政治犯），有近一半会被赦免。

这位伊朗司法部发言人还说，为了因应疫情，伊朗已从监牢暂时释放了85000人，包括政治犯。但他未提及，拥有英国和伊朗双重国籍的援助人员扎哈里-雷克里夫（Nazanin Zaghari-Ratcliffe）是否在这次赦免名单中。

联合国伊朗人权问题特别报告员莱曼（Javaid Rehman）在1月份向联合国人权理事会（Human Rights Council）提交报告，指伊朗宣称有189500人遭监禁。其中很可能包括去年11月在反政府抗议期间，或抗议之后，被捕的数百人。

武汉肺炎疫情促使联合国和美国呼吁伊朗，从拥挤不堪和疾病肆虐的监狱释放政治犯，包括几十名双重国籍国民和外国人。

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