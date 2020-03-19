全球死于新冠病毒人数过九千 各国数据一览

新冠疫情在全球造成至少9827人死亡。根据法新社最新统计截至国际标准时间19时的统计，目前在全球158国，累计确诊232680例，这一数字并不能完全反映现实，目前已有很多国家对不必要住院治疗的疑似患者进行检测。

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最近24小时，全球新增死亡病例1043例，新增确诊病例23701例。最近24小时新增死亡病例最多的是意大利，427例，其次是西班牙，169例，第三位是伊朗，149例。

意大利在2月底出现了第一例确诊病例，目前已有3405人死亡，累计确诊41035例，24小时内死亡427例，确诊5344例。4440例治愈。

12月份率先爆发疫情的中国，除去香港和澳门，累计确诊80928，死亡3245，周三周四之间新增病例34例，死亡病例8例。70420例治愈。

继意大利、中国之后疫情冲击最严重的国家是伊朗，死亡1284例，确诊18407例；西班牙死亡767例，确诊17147例；法国死亡372例，确诊10995例，美国死亡154例，确诊10700例。

周三国际标准时间19时许，巴基斯坦、俄罗斯、哥斯达黎加、墨西哥和突尼斯宣布出现首例新冠病毒死亡病例，毛里求斯，津巴布韦，斐济，巴哈马，萨尔瓦多，尼加拉瓜，乍得宣布出现首批确诊。

截至国际标准时间19时，欧洲确诊累计103287，死亡累计4901；亚洲累计确诊94253，死亡3417；中东确诊累计20598，死亡1301；美国和加拿大累计确诊11321，死亡累计163例，拉美与加勒比海地区累计确诊1711例，死亡18例；非洲累计确诊778例，死亡21例；大洋洲确诊738例，死亡6例。

法新社这一数据是根据法新社各地派出机构从各国当局以及从世界卫生组织提供的数据基础上统计的。

欧盟英国退欧谈判首席代表巴尼耶确诊感染，但欧盟委员会表示，与英国的谈判会继续下去。另外，摩纳哥王国周四宣布，亲王阿尔贝二世也已确诊感染。

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