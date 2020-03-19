全球5亿人因新冠肺炎限足令受影响 北京防控再升级

自今年初中国武汉率先爆发新冠肺炎疫情以来，截止到本周四现已有全球176个国家和地区的境内发现确诊病例。据各国官方统计汇总显示，全球确诊人数首次超过22万人，死亡人数达到8982人。值得一提的是，为了阻碍新冠病毒的迅速传播，多国和地区政府相继推出了封城或要求民众减少外出的政策，在世界范围内至今已有超5亿人的日常生活受疫情直接影响。

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世界卫生组织在当地时间3月18日下午的记者会上介绍指，截至当时，新冠肺炎全球确诊病例逾20万例，累计死亡病例达8657例，死亡患者主要集中在中国、意大利和伊朗等国。此次波及全球的新冠肺炎在武汉爆发，并影响到整个中国民众的正常工作和生活后，到目前为止中国国内疫情大有好转，而国外的确诊病例已经超过12万。特别是连日来，欧洲疫情蔓延迅速。而18日，法新社报道称，根据其对官方资料的统计，欧洲新冠肺炎死亡人数已经超过3400人，多于亚洲死亡人数。意大利为欧洲疫情最严峻的国家，截至18日新增确诊4207例，累计35713例；新增死亡病例475例，总计逼近3000例。当天该国发布公告，规定所有入境人员均须告知当地疾控部门并自我隔离14天。

中国方面，3月18日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例34例，新增死亡病例8例（湖北8例），新增疑似病例23例。当天全国新增确诊34例均为境外输入病例，截至3月18日24时，累计报告境外输入确诊病例189例。全国现有确诊病例7263例（其中重症病例2314例），累计治愈出院病例70420例，累计死亡病例3245例，累计报告确诊病例80928例，现有疑似病例105例。累计追踪到密切接触者683281人，尚在医学观察的密切接触者9144人。据悉，中国多地政府当下主要关注于对境外输入病例的防控，北京市周四再度宣布升级防疫措施，即日起，所有境外进京人员，均转送至集中观察点进行14天医学观察，费用自理，不再受理申请单独居家观察。此外，据湖北官方最新印发的《关于进一步做好车辆人员安全有序流动工作的通知》显示，要求各市、州、县在继续实施严格的离汉离鄂通道管控措施基础上，切实做好车辆、人员安全有序流动。全省区域内，除离鄂离汉入汉防疫卡点外，其余防疫卡点全部撤除。

事实上，自湖北在今年1月底因疫情严重开始采取封城以防控病毒扩散以来，至今已有除中国外的8个国家采取了类似严格的民众出行限制政策。意大利自3月10日起，西班牙3月14日起，黎巴嫩3月15日起，捷克3月16日起，法国、以色列和委内瑞拉3月17日起，比利时3月18日起，8国共计有2亿4000万人被迫待在家中进行自我隔离。不过这些地方的民众大多仍可离家购买基本必需品，出门看病，如果无法在家工作也仍可出门上班。与此同时，另有包括奥地利、英国、德国、伊朗等至少4国政府敦促民众尽可能减少外出移动与他人接触，但未采取强制性禁止外出措施。这4国人口约2亿4000万。值得一提的是，德国总理默克尔周三发表讲话指，抵御新冠危机称为该国历史性的重大任务。她说，“第二次世界大战以来，我们国家没有面临过如此有赖于我们共同团结行动才能应对的挑战，”默克尔表示。“我们对于常态，公共生活以及社会共存的认知正在遭遇前所未有的挑战。”

除了上述这些采取封城令或建议民众减少出行的国家外，另有至少6国或地区实施宵禁，包括突尼西亚、玻利维亚、塞尔维亚、美国新泽西州与波多黎各、菲律宾首都马尼拉。这些地方居民超过5000万人。此外，作为欧洲大陆近邻的英国，约翰逊政府也在国内的批评声中于周三宣布关闭境内学校的决定。约翰逊在接受记者采访当被问及是否需要采取更严厉的措施来关闭伦敦的酒吧、公共交通和企业时，他说:“我们不排除任何可能性。”另据最新消息显示，位于太平洋的岛国斐济周四宣布境内出现首起新冠肺炎确诊病例，患者为一名空乘人员。当局立刻宣布封锁这名患者所处城市。澳洲政府也于同日宣布，将自明天晚间起禁止所有外国人入境。

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