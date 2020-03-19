意大利死亡病例超中国 峰值尚未出现

根据周四晚间最新统计，意大利超过中国，死于新冠疫情的人数达到3405例，仅仅最后24小时，死亡人数就增加了427例。

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意大利目前是否接近峰值，对此专家存在严重分歧。意大利传染学专家伽利认为，意大利至少在三个月之内走不出疫情困境。意大利目前采取了相当严厉的隔离规定，配之以关闭学校以及所有非日常生活所需的商店。

意大利在实施严厉的关闭一周后，感染峰值似乎仍然没有出现。在最近24小时，意大利半岛每日死亡人数远远超过病毒的摇篮—武汉。

中国本土周四没有出现一例确诊病例，只有34例“输入性”病例。这是自武汉12月份爆发疫情后首次出现的情形。

中国一项官方调查正式否定了武汉公安系统针对李文亮医生的训诫，武汉警方当时执行当局命令，设法堵塞知情的医生向外界传播疫情信息。李文亮之死在中国引发了一场巨大的要求言论自由的风暴。

美国总统特朗普走私指责北京没有及早地向世界通报武汉疫情，结果全球正在为此付出“巨大代价”。

世界卫生组织形容新冠病毒是“人类的敌人”，全球累计已确诊人数将近21万人，死亡超过9千人。法国财政勒梅尔周四警告，欧盟的政治前途面临严峻挑战，欧盟境内死亡人数已达4752人，累计确诊超过10万人。他呼吁欧盟团结应对。

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