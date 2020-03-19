新冠危机：德国多个州考虑实行外出禁令

这座剧院计划中的演出被紧急叫停了，德国当局担心新冠疫情会更快地蔓延。

据德国广播电台报道，新冠疫情在德国继续快速扩大。德国多个联邦州考虑实施外出禁令。德国撤侨行动仍在紧张进行中。

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根据柏林罗伯特科赫研究所的统计，德国新冠病毒死者截至周四已达20人。而美国约翰霍普金斯大学则统计出德国死亡人数为42人。双方数字不同，是因为数据来源不同。根据不同统计，截至周四，德国新冠患者为11000到14000人。

由于公园里春游休闲的人很多，咖啡店里朋友一起喝咖啡的也不少，德国多个联邦州正在考虑是否实施外出禁令，否则难以阻止病毒的扩散。德国总理默克尔周三发表电视讲话，呼吁人们要理智，要尽量减少社会交往。科赫研究所警告说，如果人们不听从警告，不大量减少社会交往，德国新冠病毒患者可能会很快攀升到10万到20万人。

首先提出考虑实施外出禁令的是巴州州长索尔达。该州疫情较为严重，已有三个地方实施外出禁令。

德国撤侨行动仍在紧张进行中，而且扩大了撤侨范围。德国政府派遣飞机，接回滞留于埃及、突尼斯、摩洛哥、菲律宾等多个国家的德国旅客。估计滞留国外的德国旅客有十万人以上。外长马斯表示，不会让任何一个德国人被困在国外。德国为此提供了5千万欧元。75%的撤侨费用将由官方来承担。

德国很多饭店，宾馆都已关门。文艺活动、足球赛等也全面取消。很多行业都已受到新冠病毒的巨大冲击。德国政府估计，将会有215万人因新冠危机向政府申请短期工作补贴。

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