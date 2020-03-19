新冠病毒阴险莫测 确诊人数远低于实际感染人数

许多国家已经证明，新冠病毒大流行带来的最严重的问题是，真正感染病毒的人数远远超过正式确诊的人数，这一差别也取决不同的测检政策。

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美国哥伦比亚大学教授Shaman对法新社表示，在多数发达国家，可能无症状感染者比确诊阳性的人数多出五到十倍。星期二，英国政府认为，合理判断英国感染人数已达55000人，但确诊的仅仅是1950人。

为什么有如此大的区别，首先是相当大的被感染人群处于轻微症状甚至无症状状态。法国巴斯德医学院认为，大约30-60%的感染人群属于这种情况，同时这一差别也取决各国i不同的测检政策。

美国哥伦比亚大学教授Shaman 指出：这些无症状者，“他们继续正常生活，工作，乘坐公共交通，他们开车去别的地方，去采购，坐飞机坐船去别处，无意识地扩散了病毒”。

我们无法知道“他们”在这场疫情大流行中占多大比重。一般而言，一个人不咳嗽，按理说比起咳嗽者来说感染力就要微弱许多。

专家认为，造成这一差别的另外一个原因是测检政策，大规模测检还是小规模测检，各国政策不同。为什么，这与拥有的測检剂，测检能力，以及由于无知而不认真对待疫情或者因民族自豪感不不予理睬等等都有关联。

韩国出现重大转折是在大规模开始测检的时候，因此，世卫组织总干事谭德塞周一表示：必须不停地测检，测检每一个疑似患者。在新加坡，普遍测检政策以及尽可能搜寻接触过阳性患者的人的踪迹，是新加坡成功防疫的重大经验。新加坡很早就开始测检，搜寻与已发现患者接触过的所有人，实施隔离政策，因此成效显著。

新加坡经验的可贵之处在于很早就实施了严格的社会隔离政策，但并未极端到一如中国所实施的封锁政策，而且新加坡仅仅实施了两到三周，在这期间禁止集会，但人们仍然可以去工作。

在法国，有人批评政府没有采取措施进行大规模检测，测试仅局限于入院治疗者，身体不健康者，医护人员，捐献器官者，老年人，残疾人等等。法国总理菲利普则表示，大规模测试并没有多大作用，结果只能让医院堵塞，影响快速有效地抢救重症患者。

意大利至今已检测了16万5千人。

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