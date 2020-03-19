新冠病毒 德国病死率为什么如此之低

德国确诊人数规模不小，可是病死率极低，许多人对此感到神秘。

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截至3月19日，德国已确诊10999例，死亡只有20例，病死率仅仅为0.18%，而中国和西班牙的的病死率差不多为4%，法国为2.9%，意大利可能高达8.3%。这是什么原因呢？世卫组织一位专家对法新社表示：很难说是什么原因，我们无法回答，应该是各种因素综合的结果吧。

德国有充足的医疗配备。德国拥有的呼吸急救系统床位多达25000个，而法国只有7000张，意大利只有5000张。况且，柏林刚刚宣布，准备在未来几周把医院的病床增加两倍。

至少直到目前，所有患者可以立即得到入院治疗。而且，当局并不担心医院未来会出现人满为患的情形，如同意大利或法国西部省份出现的情形。

但这似乎并不足以解释与邻国的区别，在疫情爆发初期，德国的欧盟伙伴国也准备了足够的床位。显而易见的是，如果新冠疫情持续延长，情势更加严峻，德国的这一优势将非常重要。

早期检测。柏林病毒研究所所Christian.Drosten告诉法新社：德国很早就认清了新冠病毒在德国的存在，因此德国在诊断，识别新冠病毒方面领先。

再配之以德国全境发达的独立化验室网络，一月份德国确诊阳性的人数还很少的时候，这些化验室就开始检测人群，这使得德国医生能更好地诊断患者，从而把那些最具风险的患者隔离起来。

根据Robert Koch研究所专家估计，这些德国化验室不断提升测试能力，每日可以测试12000人。

受感染人群相对年轻

在德国，目前70%被确诊的是比较年轻的人群，年龄在20-50岁之间。这意味着在德国，新冠疫情首先在年轻人群中爆发，他们自视健康，不太理会危险，不如上年纪的人那样小心。第一批感染者大多是从意大利或奥地利度假返回的人群。这同时意味着疫情仍在开始阶段。德国60岁以上人群占比25%，政府担心未来老年人中死于新冠病毒的比例将会大幅增加。

德国病死率极低可能还有另外的因素，与意大利相比，德国不再对已死的人进行新冠病毒测检，德国专家表示，我们的原则是，必须在临死之前确诊。否则失去了意义。

但法国也进行死后测检。如果不测检，在隔离时或自我隔离时死在家中，而不是死在医院的这部分人群，就有可能不被算在统计数字里面。

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