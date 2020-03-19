武汉公安撤销对李文亮训诫书并道歉

武汉市公安局3月19日在中国国家监察委公布关于李文亮医生的调查通报之后，立即宣布撤销对李文亮的训诫书并向其家人郑重道歉。但武汉公安未提警方根据当局为掩盖疫情封锁网络消息的多项规定而行事。监察委和武汉警方表态的背景，全国疫情尚需全国医护人员奋力之际。

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武汉公安局官方微博帐号“平安武汉”19日贴出告示：1月3日下午，武汉市公安局武昌区分局中南路街中南路派出所对在网上出现的转发、发布SARS等传染病信息情况进行了调查，安排值班民警与李文亮医生进行谈话核实，现场制作笔录，对其训诫，并出具训诫书，属处置不当、适用法律错误、执法程序不规范。武汉市公安局决定撤销训诫书，并就此错误向当事人家属郑重道歉。我们将认真吸取教训，改进工作，努力做到严格规范公正文明执法。

…武汉公安局的这个告示还说，广大公安民警将继续与全市人民一起，同心协力、英勇奋斗、共克时艰，坚决夺取疫情防控斗争的全面胜利。感谢广大人民群众对公安工作的关心、支持和监督。

今天稍早，中国国家监察委3月19日在网上公布了关于李文亮的调查通报。称，国家监察委调查组已建议湖北省武汉市监察机关督促公安机关撤销对李文亮的训诫书并“追究有关人员责任”，及时向社会公布处理结果。

国家监察委的通报在介绍警方对李文亮的训诫处置时表示，警方是依照“武汉市防控工作安排、传染病防治、治安管理等法律法规，及市卫健委情况通报对网上转发、发布SARS等传染病信息的规定”而做的。但并未质疑造成武汉这场悲剧的上述规定和制度。

李文亮医生因向校友转发武肺（covid-19）信息，今年1月初，遭公安训诫并被央视拿出来当作散播谣言的人“示众”，并受到被医院开除的威胁。结果他在一线感染武肺，证实他所说并非谣言，不幸于2月7日病逝，引发民众对他的同情和对当局隐瞒病情的强烈不满，舆论要求当局调查…武汉公安道歉的背景，是中国医护届在前线拼命抗疫之际。

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