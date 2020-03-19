法国确诊破万 总统批评若干民众不守禁令 延长封城似势在必行

新冠疫情在法国继续呈现快速蔓延之势，法国卫生部周四晚间宣布，最近24小时新增死亡病例108例，累计死亡372例。91人被送进急救室，送入急救室的患者增至1122人。

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法国至今累计确诊10995例，截至目前，法国已对5万人进行了测试。法国卫生部二号人物萨洛蒙表示：感染人数每四天翻倍。萨洛蒙重申法国人必须绝对遵守禁令，如果每个人都减少接触，就会有许多人躲过感染，这是一个并不复杂的算式。

根据目前局势判断，法国隔离十五天的禁令可能还会延长。法国卫生当局表示，一些人受良好天气诱惑，不遵守禁令。

法国人似乎至今对新冠疫情的严重性认识不足。法国总统马克龙周四在巴斯德研究学院访问时埋怨，仍有不少法国人不遵守应对新冠疫情的禁令。他说：“我看见还有一群一群的继续去公园，一群一群的去海滩，甚至一起去逛市场，他们没有明白法国政府发出的信息。”总统指责一些公民应对疫情的姿态太轻浮。

尽管法国政府宣布周二午时起实施全境隔离，从理论上限制人员出行，且配之以罚款等震慑规定，还有一些人周三出去散步，在巴黎或者在外省，都是这样。

法国内政部长批评称，一些人自以为是对抗禁令的小英雄，绝对是错误的，这样的举止上很愚蠢的，尤其对自己不利。

在尼斯，有些人在市中心的英伦大道跑步，一些人马赛的国家公园远足，还有人一起在野地采摘。在第一批发现疫情的布列坦尼，不少人或步行，或骑着车子在海边观光散步。尽管在科西嘉，在旺代，在蔚蓝色海岸，海滩已经关闭，还有许多人不顾禁令沿着海边远足。

法国实习医生工会周四呼吁当局“实施完全的、绝对的、隔离全体人民的政策”。不过，巴黎大街上周四似乎明显重归平静。

法国当局规定，法国人在有限的条件下有权出行，比如采购，在不能远程工作的情况下前往工作，以及限于个人而非群体的体育锻炼。出行时，应签署一份网上下载的证明，以备警方检查。

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