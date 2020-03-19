特朗普政府发钱帮助民众纾解新冠疫情生活困境 第一张千元支票4月6日寄出

特朗普政府发钱帮助美国民众纾解因新冠病毒疫情而导致生活陷入困境的计划将开始执行。据美国媒体19日报道，应财政部要求国会通过拨款5000亿美元，做为直接发放给全美纳税人现金之用；纳税人将收到两张各1000元支票，第一张支票今年4月6日寄出，第二张寄出的日期是5月8日。

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另外，参议院18日通过了第二项1040亿美元的新冠病毒疫情纾困预算案，送交白宫后，特朗普立即签署生效。这项法案由民主党人提出，由政府编列预算补贴失业保险、10天带薪病假与免费接受病毒检测。

特朗普先前曾经提议，希望透过减免工资税(payroll tax)，让手头困难的美国民众减轻财务压力，但民主、共和两党都有议员主张，直接发放现金给美国民众。

另据NBC电视新闻网报导，根据白宫提出的1万亿元紧急经济纾困方案，对于遭受疫情影响而大量减少航班的航空公司，财政部要求国会通过500亿元为航空业者纾困；另外3000亿元供生意受损小型企业申请贷款，还有1500亿元用来协助受到疫情波及的其他产业。

经济纾困方案由财政部长姆努钦（Steven Mnuchin）负责执行，姆努钦17日与国会议员沟通时提到，若不尽快动作，失业率将从2月的3.5%提高到20%，“但我们不会让这种状况出现。”姆努钦说：“我们会确保企业拥有足够资金，可以发薪水给员工。”

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