赵立坚发言人阴谋论惹祸 特朗普称“中国病毒”说法准确

美国总统特朗普现在以备受争议的“中国病毒”一词称呼新型冠状病毒，中国外交部赵立坚发言人对此应心中有数!

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美国总统特朗普周二使用“中国病毒”一词来表述COVID-19后，遭到中方强烈反对，中国外交部发言人耿爽星期二指美国污名化，要求立即纠正错误。但是，特朗普接下来一连几次使用这个词，他指散步美军在中国传播病毒才是污名化。在美国国内，特朗普“中国病毒”的说法也受到很多批评，认为这种把病毒与国家、民族或地域结合在一起的名称会助长针对华裔和亚裔的种族主义。但也有不少人支持特朗普把新冠病毒称为”中国病毒“，认为”正本清源“。也有人认为中国外交部”自取其辱“。

特朗普本人则毫无修改之意，星期三，特朗普在白宫新闻会上再度称“中国病毒“的说法是准确的。特朗普说，”中国发布虚假的信息说，我们军方把病毒传给他们，这是错误的。“他表示会使用”中国病毒“是因为这是病毒的来源地，病毒确实来自中国，”所以我想这是一个非常准确的用词“。“毋庸置疑”。特朗普坚称”中国病毒“无涉种族歧视。

武汉爆发的这场疫情，正在全球疯狂肆虐，就在北京严防新一波民族主义煽起的留学生回国热带入输入性病毒之际，关于新冠病毒的来源，再次引发一场恶战，自武汉疫情爆发以来，阴谋论也好，各种猜测也好，先是围绕着中方是否制造了病毒，中科院武汉病毒研究所是否泄漏了病毒，后来第二波兴起的则是围绕美方是否制造了病毒的种种阴谋论随之而起，其中网络传说的就是去年武汉全球军运会时，美国军人把新冠病毒带入了武汉。目前已知的所有证据都显示，新型冠状病毒于去年12月下旬至中国武汉出现，科学家目前还在寻求零号病人或病毒的确切来源。

中方明确且公开把矛头对准美国，与中国传染病专家钟南山有关，自从他提出新冠疫情暴发在中国，但源头不一定在中国之后，就有一股舆论把矛头无端地对准了美国。不过，无论如何，这些仍然止于流言层面，丝毫没有根据。把流言提升到国家层面，以中国外交部发言人的身份来援引，始于被称之为战狼发言人的赵立坚，就是说，赵立坚的一篇推文引发了这场外交事件。

3月12日，作为中国外交部发言人的赵立坚发推指责美国隐瞒疫情真相，暗示是美国军人去年10月来武汉参加军运会时把病毒带到中国武汉。并称”美国欠我们一个解释“。赵立坚推发出去后，当时就有不少人感到惊讶，他把一个猜测的未有定论的甚至带有阴谋论的说法迅即提到中国政府代言人的层次。赵发言人当时如此表态时，让各界大吃一惊，外交是解决问题，斡旋的，而不是挑逗的，赵发言人无疑扮演了挑逗的角色。

以外交部发言人的身份，如此传播阴谋论，恐怕闯下大祸。第二天，美国国务院召见中国驻美国大使崔天凯表明“严正立场“。美国国务院发言人表示，散步阴谋论是危险的也是可笑的。我们要让中国政府明白，为了这个人民以及全世界的利益，我们不会容忍这种做法。

关于赵立坚指美国军方把病毒带入武汉一事，纽约时报评论称，”虽然没有一丝证据支持，但这个观念已得到中国外交部的正式认可“。该报还分析赵立坚含沙射影的目的，可能是通过在国内外播下混乱，或至少是不确定性的种子，来转移人们对中国在疫情爆发初期的几周里犯下错误的注意力。

这一事件的严重性当时就被人们感知，翌日，美国召见中国大使崔天凯抗议。但是，中国方面无论外交部，或者赵本人，都没有暗示收兵的意思，终于由美国总统特朗普之嘴说出了“中国病毒”四个字。始作俑者，是代表中国政府的赵外交官，这一点则毫无疑义。

在武汉疫情的拖延隐瞒上，美方一直在指责中国，中方后来甩锅的意图也很明显，就是从把武汉肺炎一词改掉来改变记忆开始，发起了一场“正名”运动，但是，这一“正名”过程没有伴之以中方主动承认抗疫初期的延迟行动，愈是想抹去责任，愈是被美国抓住不放。结果，一场正名战更加严重地毒害着两国关系。

赵发言人从这点而言，做的很成功，把美中完全搅进去了，特朗普再也不肯放过或者说不肯让人们忘记这一疫情最初发源爆发之地。他说，只要我在任，就不可能改变。

至于新冠病毒的来源，北京学者荣剑认为中国过去的一些做法留下太多的疑惑，世卫组织曾去中国调查新冠病毒，是否包括调查新冠病毒来源呢？中国当局一不让美国专家参加，而不让世界卫生组织调查组去武汉调查，被指有点欲盖弥彰。学者建议不要纠缠命名问题。重新组织国际调查组赴武汉对这一病毒的来源进行实事求是的调查为要。

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