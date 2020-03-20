中国巴西为新冠病毒翻脸

巴西总统博索纳罗与中国大使杨万明3月8日在总统官邸

巴西周四要求中国大使立即撤销一条对巴西总统博索纳罗带有侮辱性的信息。博索纳罗的一个儿子之前由于抨击中国隐瞒新冠病毒信息引发了一场外交危机。

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巴西议员爱德华多.博索纳罗周三晚上挑起了一场外交危机，他谴责中国“独裁政府”隐瞒了有关新冠病毒的信息，这句话气坏了北京，导致北京要求巴西道歉。

这位议员谴责北京隐瞒了有关新冠病毒蔓延的信息，他指责北京的做法如同前苏维埃专制政权1986年处理切尔诺贝利核电站泄漏事件一样。

他称：“专制政权宁愿隐瞒严重的事情，只为了逃避批评。他们本应拯救无数人的性命。”“中国有罪，自由是唯一的出路”。

中国驻巴西大使杨万明随后发推，要求博索纳罗议员“向中国人民道歉”。根据巴西媒体报道，这位大使同时转发了一个网民讥讽总统家庭是“巴西病毒”的信息，这条很不讲究外交的信息后来被删除了。

巴西外交部长周四发表一则文告，解释博索纳罗的意见并不代表巴西政府的立场。但是他认为“中国大使转发一个侮辱巴西总统和他的选民的一则信息是不能接受的”。

巴西外长对中国大使的行为举行表示不满，表明巴西政府等待中国大使“收回”错误信息。

爱德华多3月7日至10日陪同他的父亲前往美国访问，巴西总统受到特朗普隆重款待，特朗普最近也惹得北京很不高兴，他把新冠病毒直接称之为“中国病毒”。

这位中国大使抨击说，“从迈阿密回来后，你们传染了精神病毒，它毒害了两国人民的友谊”。

中国是巴西第一大贸易国。

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