中国疫情数据可信不可信 特朗普麻生太郎各有见解

中国周四宣布境内没有新增一例确诊病例，对于正在遭新冠疫情荼毒的国际社会，似乎看到了一线希望，但对中国数据的可靠性，疑心似乎难以消除。美国总统特朗普表示：“我希望是真的，谁知道呢？”日本副首相麻生太郎则认为：“最好别信”。

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根据中国国家卫健委通报，3月18日，新冠病毒新增34例，全为境外输入，在中国本土，包括新冠疫情的摇篮—武汉，首次创下单日境内零新增记录。

星期四，在问及特朗普是否相信中国官方的数据时，特朗普重申谴责中国隐瞒疫情，让世界耽误了时机。他表示，如果能早几个月直到疫情，情况会好得多。疫情就能局限在中国刚开始发现的区域，结果现在全球为此付出巨大的代价，“所有人都知道这一点，我们都知道。”

有关中国当局现在关于疫情的表述，特朗普表示：“我希望那是真的。谁知道呢？但我希望是真的，我真心希望。”

日本副首相兼财务大臣麻生太郎周四则表示最好别信中国提出的数据。

有关新冠病毒疫情对经济所造成的影响，麻生太郎周四在日本参议院财政金融委员会上说：“目前还无法看清疫情对实体经济所造成的影响，这次的疫情源起中国，这个国家所提出的数据如果信的话，就会与实情相差很大，所以最好别信。”

对于中国政府日前宣称中国境内武汉肺炎疫情已趋缓、已过了流行颠峰期。麻生周四表示：“中国国家主席习近平宣称疫情平息，但我总感觉‘是真的吗’。如果疫情真的平息了，应该会很有多物品出口，若非如此，情况就很怪。”

对于日本对抗武汉肺炎疫情的情况，麻生认为日本或许可以比美国还早平息疫情，因为日本防疫工作目前因应得宜，没出现医疗体系崩毁的情况。

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