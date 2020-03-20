前央视主持人崔永元统计武肺死难者名单

前中国央视主持人，传媒大学教授崔永元，3月17日在网上发起统计武肺（covid-19）死难者姓名活动。崔永元此举可让死于这场灾难的人不是一个冷冰冰的数字，也为那些连冷冰冰数字都无份的死难者讨个说法。

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崔永元的推特表示，中国新冠病毒死亡人员名单包括:非正常过劳死亡人员(车祸除外)；官方确诊死亡人员；患有此病，但未被及时救治死亡人员；在疫情期间无故失踪人员；早期因不明肺炎去世人员。他还注明说:此次调查不会很完美，阻碍条件很多，但是，每一个数据，对于死者是最好的悼念！我们应该付出努力，尽量找出明确信息。

崔永元另一条推特说，看到这条推文的朋友请转推。让我们把知道的详细情况在星期五开始一起汇总。墙内不好发，那我们推友一起努力团结起来吧！在墙外大量的传播！

要求是: ①一死亡人员信息一条评论 ，②评论者看完所有评论再评论，以免重复， ③评论中死亡人员信息为姓名+性别+年龄+身份证号+户籍地+死亡时间和地点。最后填写是否确认， ④如对某条信息怀疑，在其下评论，并给出证据 ，⑤统计时间即日起生效， ⑥望各位推友继续接力转推。

据中国官方统计，中国内地累计死亡3248例，累计确诊感染病例80967例。武汉肺炎（covid-19）已扩散全球172个国家，确诊感染者达到253747人，其中10524人死亡。

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