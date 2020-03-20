意大利新增627人死单日最多 西班牙死亡人数破千 近2万例确诊

欧洲新冠疫情仍然严峻。意大利新冠病毒肺炎单日新增627人死亡，再创新高；累计死亡突破4000；邻国西班牙死亡病例破千，近2万例确诊。

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据意大利民防局周五晚间公布，意大利周五新冠病毒肺炎死亡病例新增627例，增幅达18.4%，累计死亡病例4032例。这是疫情在一个月前爆发以来死亡人数最多的一天。

路透社说，自周四开始，意大利新冠病毒肺炎死亡人数已经超过中国死亡人数，新冠病毒疫情2019年12月在中国武汉爆发。 而意大利的新增确诊病例, 由上一日的4万1000多例增至周五的4万7000多例，上升幅度大约百分之14%。

意大利疫情最严重的伦巴第地区，死亡2549例，确诊2万2264例。据意大利周五提供的详细统计，意大利新冠肺炎死亡平均年龄78.5岁，最年轻的31岁，年龄最大的103岁。80到89岁的占41%，70到79岁的占35%。

伦巴第区长方达纳（Attilio Fontana）周五表示，意大利中央政府已同意在区内部署军队，以执行封城命令。伦巴第大区还要求意大利中央政府采取更严格的限制措施。现行措施包括停止所有非必要商业活动，及禁止民众聚集。

目前，新冠病毒肺炎已经造成全球近25万人确诊，1万多人死亡。据法新社统计各国官方数据，新冠病毒肺炎已在欧洲造成5000多人死亡，超过11万人确诊。

西班牙卫生部周五表示，西班牙新冠病毒肺炎肺炎在过去24小时内，死亡人数增加235人，攀升到1002死。确诊病例从周四的1万7147例暴增2833例，累计达1万9980例，24小时内增幅达16.5%。

西班牙政府此前下令，关闭境内所有旅馆，并承诺对国内疗养机构实施特别措施。一名52岁护理师成为西班牙境内首起医疗人员死亡病例。

西班牙总理办公室14日表示，总理桑切斯的夫人葛梅兹新冠病毒检测呈阳性反应。 在此之前，西班牙平等部长孟蒂罗（Irene Montero）已被验出冠状病毒阳性，并与同居伴侣、副总理伊格礼夏斯（Pablo Iglesias）接受隔离。领土政策和公务员事务部长德瑞亚丝（Carolina Darias）后来也确诊感染。

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