拒背锅 特朗普称“中国病毒”遭耿爽厉批

中国外交部发言人耿爽3月20日针对美国总统特朗普将美国抗击疫情说成是一场“对抗中国病毒”的战争，以及美国官员称中国当局分享疫情信息不够公开透明的说法，痛批美方罔顾事实，颠倒黑白。强调中方“及时”采取防控措施，为维护人类健康安全作出重大贡献。

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之前，3月12日，中国外交部发言人赵立坚在推特发布“美军将病毒带到武汉，美国欠我们一个解释”的言论，激怒了特朗普。特朗普称，“我们的军人没有向任何人传染任何东西”。特朗普改变对其“朋友”习近平管控疫情的赞扬态度，向公众宣布，这个病毒我们知道它是哪儿来的，全世界都知道是哪儿来的，叫它“中国病毒”很贴切。

中国外交部发言人耿爽今天在例行记者会表示，近来，美方一些人处心积虑地把新冠病毒同中国相联系，不断对中国搞污名化。中国人民对此强烈愤慨、坚决反对。他们所谓中方不公开、不透明的说法，更是罔顾事实、颠倒黑白。

他称：新冠病毒源头的问题是一个科学问题，需要听取专业、科学的意见。世卫组织和国际社会对此早就有明确、一致的意见，反对将病毒同特定国家和地区相联系，反对搞污名化。

他强调疫情发生以来，中方“及时”采取最全面、最严格、最彻底的防控措施，在短时间内控制住疫情，中国人民为维护全球公共卫生安全，维护人类健康安全付出巨大牺牲，也作出重大贡献。中方公开、透明和负责任的态度以及积极开展抗疫合作的有力行动，得到国际社会充分肯定、高度评价和普遍赞誉。

耿爽还列出1月3日以来，中美双方沟通的情况：

1月3日，中方开始定期向美方通报疫情信息和防控举措。

1月4日，两国疾控中心负责人通电话。中方通报有关情况，双方同意就信息沟通和技术协作保持密切联系。

1月25日，特朗普总统发推特称，中国一直在非常努力地遏制新型冠状病毒，美国非常欣赏中方的努力和透明度。

1月27日，中美两国卫生部门负责人通电话。美方对中国政府在疫情防控中展现的透明姿态及双方正在进行的卫生合作表示赞赏。

1月29日，中国国家卫健委通过官方渠道告知美方，欢迎美国加入世卫组织联合专家组。美方当天即回复表示感谢。

2月7日，两国元首通电话。特朗普总统在通话中对中国应对疫情举措给予积极评价，并在当天发推特称，中国正在采取严格的防控，将会取得成功。我们正在与中国密切合作。

2月8日，两国卫生部门负责人再次就美方专家参加中国-世卫组织联合专家考察组的安排进行沟通。

2月11日，两国疾控中心负责人就流行病学技术问题及相关防控策略进行交流。

2月16日至24日，包括2名美国专家在内的中国-世卫组织联合专家考察组对中国进行了为期9天的考察，对中方疫情防控举措予以充分肯定和高度评价，特别指出中国也在保护国际社会方面发挥了至关重要的作用，为各国采取积极的防控措施争取了宝贵时间，也提供了值得借鉴的经验。

3月12日，美国驻华使馆应邀出席中国国家卫健委同世卫组织共同举办的分享防治新冠肺炎中国经验国际通报会。

3月13日，特朗普总统向记者表示，中方分享的数据有助于美方抗击疫情。

最后，耿爽指控美方一些人企图向中国推卸责任，无视中国人民为维护人类健康安全作出的巨大贡献，诋毁中国为全球公共卫生安全做出的重大贡献。

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