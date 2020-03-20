方方：你看我怕不怕你们！

中国微信二湘的十一维空间 今天 发布方方3月20日武汉日记。方方写道，原来孩子们真的不是我们想象的那样弱呀。他们其实是很有独立思考能力，并且也很有观察力的。你看我怕不怕你们！

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方方武汉日记3月20日

你看我怕不怕你们！

继续大晴，气温到中午已高达26度。家里的暖气还没关，发现里外温度都差不多了。开窗透气时，意外发现院子里飞来几只喜鹊。它们在门前的香樟树和玉兰树上跳来跳去，有一只还进到我家门口，喝石臼里的水。看得人很是欢喜，心想，是不是有什么喜事呢？

疫情好像没什么更多的话要说。依然归零。我们希望这零一直延续，直到十四天后，这样我们就可以出门了。只是，网上有一些其他信息，很扰人心，并且传得很广。一个是：同济医院确诊二十多例病人，不敢上报。我将这信息直接发给两位医生朋友。一个医生朋友说，这是误解。现在出院的病人多了，就把剩下的病人归入几家定点医院。那不是新增的，而是转院的。另一位医生说得更干脆：“严酷的制度，要么说真话，要么下课。”

另有一个帖子也是传得沸沸扬扬。说的是一位病人出院转阳，却很难住进医院。这事又引起不少人恐慌。就此，我又一次询问了两位医生朋友。一位医生朋友说，是有复阳的，但非常少。另一位医生朋友的第一段话，与上位医生差不多，但他对具体情况更为了解。说是，因为定点治疗新冠肺炎的医院已经调整，帖子中的那位病人跑错了地方，去的是非定点医院。后来找到熟识的领导，那家医院还是给予了接收。医生朋友强调了两点，转阳的病人是有的，非常少，有一种是没有任何症状的，并不传染；此外，所有病人医院都有追踪，只要身体出不妥，一定要去定点医院，不存在不接收的问题。我没有去核实医生和病人的说法是否有差异，只是如实照录。

不过，对于武汉人来说，无论感染过或是没有感染过，此刻的心理都比较脆弱，神经也容易紧张。定点医院调整的信息，建议以最醒目的方式告知大家。有任何调整，及时更新；而对于病人，如果觉得身体不适，也一定先查清楚哪些医院收治新冠肺炎，哪家不收治，千万不要跑错医院，白白受罪。无论如何，深更半夜在外面奔波求医几个小时，想想都是件痛苦的事。

中心医院再传不幸的消息，医院伦理委员会成员刘励女士因感染新冠肺炎，于今日上午不幸逝世。这是中心医院去世的第五个人，不知道医院的主政领导怎么还能坐得住。

昨天有很多人给某“高中生”回信。回信的事似乎延续到今天。而今天还有一封名为《几名高中生给另一位高中生的信》，我起先没有在意，以为是一些公众号写着玩的。没料到，一个朋友说，这是真正的高中生的回复。这才让我惊讶了起来，找来认真读了一遍。始知：高中生与“高中生”居然有这么不同。不同的不仅是文字，还有境界。文中有一句话，我觉得很有意思，忍不住要在此引用：“我们倒是想说，很多时候问题并非在于过度关注黑暗，而恰恰在于我们过度热爱光明了——乃至让这种强光损害了我们的视力。”我想说，原来孩子们真的不是我们想象的那样弱呀。他们其实是很有独立思考能力，并且也很有观察力的。在许多问题上，甚至比大人想得更深更远。

昨天本来在写当年文学话题的论争，写了一部分，看到“察网”上的文章。于是，转了话题，并当即请律师进行了取证。今天中午，好多信息传来，说那个察网上那个齐建华把文章删了。哦，知道自己违法，删除也算认错，我会考虑是否原谅。下午有人说，上海某个极左不服，哭着闹着说，她不敢告哇她不敢告。这话说得有意思：那你别删呀！

本想今天延着昨天的文学话题，继续谈当年和现在。突然，又收到朋友转来的文章，只好再次中断。好在文学是个冷话题，早谈晚谈都无所谓。

北京大学张颐武教授亲自出山了。大牌哦。是围攻我的那帮家伙们的撑腰人物？或是带头大哥？我不能不重视。听说张教授是在微博发的文章，我也没有顾得上去原址看。就把朋友转来的文章，摘录一段在此，权当记录。

张教授说：“有个专门写疫情日记的作家，现在到处批评质疑这些写作的人，说他们如何阴暗，暗示他们受人指使，有个什么匿名的高中生如何愚昧等等。坦诚地说，为什么人们对她的这些写作不信任，就是由于在疫情严重的时期在日记中用描写的手法，用纪实的文字抛出的那个殡仪馆一地手机的照片，这据说是被医生朋友发给她的照片。这引起了广泛的关注和传播，也是日记最引人瞩目的事情。

大家在质疑这件事，在问是否有这张照片，就一直根本不敢面对，推三推四，到处说有人想迫害她。但其实最关键是作家应该有最起码的求真之心，不能丧失做人的底线，不能用编造来欺骗天真相信她的读者，而且在这么关键的时刻，这么关键的事情上面的编造是绝对不能容忍的，是没有良知的，是一个作家一生永远的羞耻。”

看张教授的文字，我是知道他是没有看过日记的，莫非看的是有人专门提供的摘要？而且是按他的口味提供的摘要？像这句“有个什么匿名的高中生如何愚昧”，这话显然我是没有说过。还有，张教授说：“为什么人们对她的这些写作不信任”。张教授所说的这些“人们”是多少人？就是围绕着张教授身边的那些吗？张教授就没有看到信任我的人是多少？如果按张教授的方式作论断，那我差不多没有看到一个信任张教授的人哦，无论文坛，或是学界。而且，还有“用编造来欺骗天真相信她的读者”这样断然的语言，张教授是不是也编造得太生猛了一点？不过，张教授编造一向很猛。夸赞周小平是中国的如何好青年时，张教授用的也是非常生猛并且还相当热烈的言词，夸得好像周小平比张教授更适合在北大任教。其实张教授喜好按自己的萎琐之心揣测他人，亏也是吃过的。当年张教授揣测一位著名作家的小说是“模仿”，不也输得鼻子不是鼻子脸不是脸吗？

而照片的事，我已经在另外一天的记录里，说得很清楚了。可惜，张教授没有看我写了什么。其实张教授大可到武汉了解一下当时的真实情况：了解当时的每日死亡人数有多少，了解尸体由医院到火葬场的流程，了解死者的遗物去向，了解医院和火葬场当时处在什么样的情况下，了解锂电池不能烧但也来不及消毒时的处理方式，甚至还可以了解全国有多少家火葬场前来支援武汉，诸如此类。这些话，我只能说到这里。张教授以及各位愿意理解就理解，不愿意理解，你们随便。照片我相信有一天大家会看到，但不是我拿出来，是照片的主人拿出来。我是真的建议张教授亲自到武汉来实地调查，当然，顺便说一句，这些事都是发生在早期阶段，并非后期，也非现在。张教授了解到真实情况后，再来斩钉截铁地作出结论恐怕符合北大的水平一点。那样，教起学生来，家长们多少也会放心。

今天就到这里。我还要重复一句：极左就是中国祸国殃民式的存在。改革开放如果毁在了这些人手里，是我们这代人的耻辱。来吧，是把你们所有的招数都拿出来，把你们背后的大牌都喊出来。你看我怕不怕你们！

中国微信二湘的十一维空间 今天 所作作者简介：方方：原名汪芳，祖籍江西彭泽，生于江苏南京，现居武汉，中国当代女作家，代表作《水在时间之下》《万箭穿心》《风景》，最新长篇《是无等等》，新浪微博“方方”。

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