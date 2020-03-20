李文亮事件调查：甩锅到派出所？

中国国家监察委3月19日公布对李文亮事件调查结果后，网上出现热议，有人认为不该让两个基层干警“顶缸”负责。有人形容这是甩锅到派出所的标准动作；有网民暗示“瓜太小”，呼吁“顺藤摸瓜”，还有人提出四个关键问题...

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国家监察委3月19日公布调查李文亮事件通报之后，武汉公安立即在“平安武汉”网站宣布撤销对李文亮医生的训诫，向其亲属道歉。之后武汉公安另发一文，宣布对武昌中南路派出所的警官进行处分：一人被记过，另一人被警告。

然后，网络热议，各种反应，其中一派认为这是将锅甩到武昌中南路派出所。有人套用作家方方日记中“时代一粒灰，落在个人头上，就是一座山”的句式说：“时代的一粒灰，落到中南派出所头上，就是一口锅。”

还有网民说：想知道，一个派出所是怎么样将训诫令安排到央视新闻播出并转发全国各省级电视台的？

有人抱怨“瓜”太小，呼吁吃瓜群众顺藤摸“瓜”；不过也有人提醒说：“不见阳光，瓜是长不大的”。

今天微信平台流传一个不具名的帖子说，国家监察委的这个调查组，用一个多月只调查和公布了大家皆知的一些表面事情…。避而不谈4个非常关键的问题：

第一，是哪层领导下令禁止发布有关疫情的消息？从而把传布信息者定性为“造谣”，“传谣”？并认定李文亮等八人是违法造谣者？

第二，是谁（哪个领导人）下令给武汉是公安局，叫所辖派出所训诫李文亮等人？

第三，是谁（哪个层次的领导人物）叫记者廖君等人写专稿，特别是安排中央电视台在新闻联播节目中郑重其事地播出“批评李文亮等人造谣”的新闻特稿？

第四，是谁（哪层重要领导人）下令掩盖或者是瞒报这个重大疫情？并且欺骗民众，造成疫情大爆发，大传染，大流行的？

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眼科医生李文亮去年年底在校友群转发疫情信息，今年1月初遭公安训诫，被央视作为散播谣言者“示众，受到被医院开除的威胁。然后，他很快在一线感染了武肺，不幸于2月7日病逝，以如此的悲剧结局反证他并未造谣。李文亮的遭遇引发民众对他的同情和对当局隐瞒病情的强烈不满。舆论要求当局调查…，结果一个多月后，调查结果出炉，武汉公安撤回训诫，并道歉。这一事件的背景是中国医护人员在一线拼命抗击武肺疫情之际。

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