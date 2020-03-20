特朗普宣布关闭与加拿大、墨西哥边境
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为避免新冠疫情扩散，美国总统特朗普周五宣布，将关闭美国与加拿大、墨西哥边境，暂停非必要的旅行，但贸易与商业往来不在此限。这项措施将从周五午夜起正式生效。特朗普援引国防生产法加强生产医疗物资抗疫。美国约翰斯霍普金斯大学发布的实时统计显示，截至美东时间周五下午4时，美国新冠病毒感染确诊1万6638例，216人死亡。
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美国国务卿蓬佩奥表示，在海外的美国公民应立即安排回国，除非他们打算长期留在国外。 美国已暂停全球所有常规签证服务。
美国国务院表示，如果驻外大使馆及领事馆仍有足够人手，考虑接受紧急签证申请。全球使领馆仍会开放协助美国公民。
另外，纽约州新冠病毒肺炎确诊病例周五冲破7000例。为遏阻疫情蔓延，纽约州长古莫下令所有非民生必需企业全体员工待在家，并加强规范民众外出。 据纽约州政府最新数据，全州确诊达7102例，高居全美首位，较前一天激增2950例。纽约市已有4408人确诊，新增1939例。
纽约州人口约占美国6%，但因病毒检测加速，州内确诊总数达全美一半左右。
即将在美东时间22日晚间生效的行政命令规定，非民生必需类型企业须让所有员工待在家，所有实体店面都要暂时停业。不受限制的民生必需类型企业包括杂货店、餐厅、医疗业者、药店、加油站、便利商店、银行、洗衣店及食物外送。
另据报道，美国总统特朗普援引国防生产法，加强生产医护前线需要的医疗物资，对抗新冠病毒疫情。特朗普近日曾透露有意使用有关法律。特朗普周五表示将付诸实施。
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