美国/新冠病毒疫情

特朗普宣布关闭与加拿大、墨西哥边境

HEALTH-CORONAVIRUS/USA REUTERS - JONATHAN ERNST

为避免新冠疫情扩散，美国总统特朗普周五宣布，将关闭美国与加拿大、墨西哥边境，暂停非必要的旅行，但贸易与商业往来不在此限。这项措施将从周五午夜起正式生效。特朗普援引国防生产法加强生产医疗物资抗疫。美国约翰斯霍普金斯大学发布的实时统计显示，截至美东时间周五下午4时，美国新冠病毒感染确诊1万6638例，216人死亡。