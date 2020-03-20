美中继续新冠病毒“口水战” 蓬佩奥指责北京疫情初期隐瞒实情

美中周五继续展开新冠病毒“口水战”。美国国务卿蓬佩奥指责北京在疫情初期隐瞒实情，中国外交部则批评美方“污名化”“颠倒黑白”。法新社说，特朗普似乎在将新冠病毒世界大流行部分责任归咎于习近平。

广告 继续浏览后续

法新社报道，美国总统特朗普继续使用“中国病毒”强调新冠病毒去年12月在中国武汉爆发的事实，特朗普同时也表示，与中国和中国国家主席习近平“保持很好的关系”。

法新社说，特朗普似乎在将新冠病毒世界大流行的部分责任归咎于习近平。特朗普表示，“病毒来自中国，不幸的是它逃过所有的监控”。

蓬佩奥则是更直言不讳地表示，“中国政府是第一个知道（病毒）对世界构成的威胁，中国尤其有责任让我们的科学家了解关于（病毒）的资讯情况。蓬佩奥表示，“信息的公开透明是绝对必要的及时地与世界各国分享有关资讯，不是简单的政治手段或相互报复的游戏”。

美国国务院在推特上发出蓬佩奥接受福克斯（Fox News）新闻采访时表示，“中国政府是最早知道并确定（病毒）的威胁性，中国错过疫情初起的黄金时间，让成千上万的中国人逃离武汉，让他们跑到目前局势已经失控了的意大利等地”。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅