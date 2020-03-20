连接港美海底光缆网络争议未息 港府拟批部分工程予中国公司

连接香港和美国的跨太平洋光缆通讯系统，近月因中美角力而有可能改为在台湾登陆之际，港府今天刊登宪报，表示计划准许中资的中国电信国际有限公司铺设系统中一条海底光缆，于是公告受工程影响的前滨及海床范围。

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根据港府宪报，拟中国电信国际由舂磡角至香港东面边界铺设一条长约34.6公里、直径约40毫米的海底光缆，拟议工程预计于今年第二季展开，第三季完成。公告指明，此段海底光缆是港美（HKA）海底光缆网络的一部分，而该网络则是连接香港和美国的全新跨太平洋光缆通讯系统，完成后可进一步提升两地之间的频带宽度，加强香港作为亚太地区的重要通讯枢纽。

宪报称为HKA的光缆亦即全长13000公里的跨太平洋海底光纤电缆PLCN（ Pacific Light Cable Network ），原先由互联网巨擘谷哥和脸书及中国第四大电讯公司鹏博士集团在港成立的太平洋信息交流公司(PLDC)投资兴建，计划于2018年启用，但迟迟未能落成。及至去年8月，美媒报道，美国司法部反对有关工程，理由是股东包括中资鹏博士，而光缆又直接牵线香港。到了上月，传出谷哥与脸书因为美国反对而申请先启动分别连至台湾和菲律宾的海缆，直驳美国的数据中心，其他公司不能存取。传媒认为，这是变相放弃直驳香港的电缆。更有分析认为，由于政治环境改变，美国铺设的海缆，若连接中国，势必会愈来愈困难，部分企业更已放弃在香港建设数据中心，改为以台湾等地扩充亚洲业务，今次的PLCN事件，反映在中美科技战之下，香港发展科技业务亦蒙上阴影。

中美角力波及香港已不止局限于科技和贸易，甚至美国传媒在港工作日前亦成了两国争拗的筹码，现时未知港府此时把工程受影响海床范围刊宪是因为已获知有关工程会获放行，抑或是摆姿态、逼宫。

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