香港呈报个案急增逾8倍 何柏良料海外港人回流将令武肺确诊人数倍增600宗

自武汉肺炎在欧美蔓延而导致大量海外港人回流之后，医院管理局接获的须呈报怀疑感染俗称武汉肺炎的新型冠状病毒个案急增，昨日的呈报个案更跃升至262宗，是平均数的八倍多，香港大学感染及传染病中心总监何栢良推算，未来两星期可能会新增400至600名确诊个案，等于香港现时确诊个案的两、三个。

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港府早前修订法例，要求全港医护人员一旦发现符合「严重新型传染性病原体呼吸系统病」呈报准则的个案，均须向医管局呈报，有关数字过去多以双位数出现，但自海外港人回港香港避疫人潮在上周末开始增多之后，呈报数字逐步上升，及至本月17日(星期二)，于当日中午之前24小时收到的呈报个案突然较之前一天增加一倍至160宗，之后一直维持在百位数，及至昨(19日)天中午，当局在过去24小时内收到的呈报个案已达262宗，比香港累计确诊总数还要多。而经本台计算，昨日公布的单日呈报个案，是香港三个多月以来呈报个案平均数的8.6倍。虽然不是所有呈报个案最终都会确诊，但确诊个案同期亦有上升，则是事实。

港大传染病中心总监何柏良今早在电台节目中透露，最近一个星期确诊感染新冠病毒的港人，人数较三星期前上升十倍。随着更多海外港人从高危地区回港，推算未来两星期可能会有200名返港人士受感染，计及病毒的传播速度，香港未来两星期可能会新增400至600宗确诊个案，当中有一至两成人病情严重，以现时公立医院有理想环境的深切治疗部病床只有54张的情况看来，届时适切床位将不敷应用。若医护人员要在不理想的环境救治武汉肺炎病患，有可能导致医护人员受感染、甚至死亡。

他形容，香港现时是「病毒大军压境」，可说已进入战时状态，要求返港人士家居检疫并不理想，因为香港家庭环境挤迫，这些隐形病人可能会传播给家人，促请港府租用酒店进行独立隔离。

事实上，澳门已征用四间酒店作隔离之用，但港府仍然未有此打算，并决定由今天起，征用邻近机场的亚洲博览馆或北大屿山医院作为抵港旅客检测分流站，以减轻公立医院的承载压力。

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