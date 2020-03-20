香港连续两日双位数增长 首有孕妇确诊武汉肺炎 有早产之虞

20.3 兰桂坊15日晚上仍然人头涌涌，消费者亦多没戴口睪，近日确诊多宗武汉肺炎者曾到兰桂坊，未知是否有关

自武汉肺炎在欧美扩散并成为香港第二波输入个案源头后，香港一连两日有双位数的确诊个案增长，令累计确诊个案突破二百宗至208宗，而在昨日新增的16名患者中，大部分曾到英国、美国、意大利等欧美国家，并首次有孕妇确诊。医院管理局表示，暂无数据显示受感染孕妇会诞下畸胎、小产或传染给胎儿，但可能会早产。另有专家表示，孕妇免疫力较低，容易感染，又或较普通人病情严重，须特别小心。

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确认感染新型冠状病毒的32岁孕妇，2怀孕16周，于1月下旬至3月16日期间曾到澳洲、意大利、德国及迪拜四国，抵港当日发烧及流鼻水，医管局总行政经理庾慧玲昨(19日)午在记者会上表示，患者情况稳定，暂时毋须用药治疗，如有需要，可用蛋白酶抑制剂及干扰素治疗。

这是香港首名孕妇确诊，但中国武汉已至少有九名孕妇确诊，根据国际权威医学杂志《柳叶刀》(The Lancet)2月刊登一篇由武汉大学中南医院张元珍教授等专家提交的报告，该九名怀孕36至39周时感染病毒的孕妇，剖腹分娩时收集的羊水、脐带血和母乳样本，以及婴儿喉咙物质样本均未检测出病毒阳性，而婴儿亦十分健康。但张元珍补充，此项研究规模较小，且只是涉及妊娠晚期通过剖腹产分娩的孕妇进行测试，尚须更多研究才能证实是否适用于其他孕妇。

中大医学院妇产科学系教授谭永雄

另外，《明报》不具名引述一名曾参与治疗沙士(SARS)孕妇的资深儿科医生指出，有孕妇在二十多周时早产，其后不幸离世，而早产婴儿亦出现呼吸、肠坏死及体重过轻等问题，但最后顺利出院。该医生忆述，印象中没有SARS婴儿被证实感染，其后发育及成长亦没有大问题。

近日新增病患有6人曾到兰桂坊生意即受影响

在昨天和前天两日41宗感染个案中，至少6人曾到外籍人士爱到的兰桂坊消遣，卫生防护中心传染病处主任张竹君表示，酒吧不一定是传播源头，问题是到酒吧消遣的社交活动令病毒散播风险大增，她再次呼吁市民避免聚会。

港府至今未要求大型公众场所暂时遏业，而在香港未出现第二波爆发前，兰桂坊十分热闹，周末及假日更是人山人海，大部分到场消费者都没有戴上口罩，但当两日有至少六名曾到兰桂坊人士确诊或怀疑感染后，兰桂坊昨晚实时变得寥落，有酒吧表示，营业额大减七成。

兰桂坊协会总监张素媚今早在电台节目透露，兰桂坊商户大受消息打击，部分酒吧整晚只有一、两枱客人。她促请卫生署尽快告知该会确诊者曾到的酒吧，以便加强消毒。但她不同意短暂关闭兰桂坊，认为须在客人及员工健康，以及商户生计之间取得平衡。

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