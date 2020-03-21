全球最新状况 意大利单日死亡破纪录 全球死亡超过一万二

新冠病毒正在全球疯狂肆虐，星期六，新冠病毒已在全球造成12592例死亡病例，其中大部分出在欧洲，亚洲死亡病例3459例，意大利一国累计死亡病例4825例，随后是中国，3255例，伊朗，1556例。

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全球目前已有一万两千人死于新冠病毒，病毒已蔓延至全球164国，确诊病例按照周六国际标准时间12时30分计算，累计277106人。

目前全球35国超过九亿人处于封锁状态，其中6亿人分布在22个国家。

根据最新统计，意大利周六一日新增死亡793人，死亡累计4825人。新冠疫情在意大利爆发于整整一个月，现已成为全球疫情肆虐最严重的国家。周六一日，新确诊病例6557例。最先爆发疫情的意大利米兰所在地伦巴第大区仍然是意大利疫情最严重的地区，周六单日死亡达到546例。

排在意大利之后，死亡病例最多的是中国，3255例，但是中国已经连续三日宣布境内零确诊，新发现的确诊病例属于“输入性病例”，周六新增确诊41例，累计确诊269例。所谓输入性病例，指从中国境外带入的病例。

排在中国之后的是伊朗，死亡病例已达1556例，周六单日死亡123人，新确诊病例966，累计确诊病例20610例。伊朗是全球疫情最严重的国家之一，但与意大利和中国不同，伊朗直到目前 ，仍然拒绝采取隔离和强制性封城政策。

伊朗总统鲁哈尼呼吁，大家尽可能地留在家中。为了阻挡疫情快速蔓延，鲁哈尼同时呼吁“一些商场尽可能关闭，因为商场里聚集着大量人群。”

西班牙周六单日死亡324例，猛增32%，死亡累计1326例，一日之内确诊累计从19980猛增至24926例。从确诊病例的数字来看，西班牙位居中国和意大利之后，但是高于伊朗。西班牙感染最严重的是马德里大区。

疫情在法国蔓延迅速，周六单日死亡112人，死亡累计达到562例，住院6172例，重症1525例，累计确诊14459例。法国星期六已出动一艘直升机航母前往科西嘉岛救援患者。

美国累计确诊22177例，死亡278人。

截至国际标准时间19时，欧洲累计确诊143840例，累计死亡7319例，亚洲累计确诊95618例，累计死亡3461例；中东累计确诊23384，累计死亡1581例；美国加拿大累计确诊22913例，死亡287例；拉美与加勒比海地区累计确诊3411例，死亡35例；非洲累计确诊1134，死亡35例；大洋洲累计确诊1121，死亡7例。

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