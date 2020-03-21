北京隐瞒疫情延误大好时机？ 习近平不肯背锅

新冠病毒疫情全球大流行，已在全球夺取众多生命。不是战争，胜似战争，等不到疫情结束，各方已开始追究“原罪”。这一场没有硝烟的战争正在美中之间激烈地进行。

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直到最近几周前，追究武汉疫情真相的责任，差不多局限在中国内部，中国内部的知识人，公民记者，以及一些试图追求真相的中国媒体在恶劣的环境下寻找线索，搜索证据，质疑当局延迟、隐瞒疫情带来蔓延全中国的严重恶果。李文亮医生事件似乎是中国人寻求历史真相的导火索，李文亮事件就是当局企图隐瞒疫情真相的一起典型事件。这位普通医生的死能引起全中国舆情汹涌，应视作中国人对他们的统治者压制言论自由愤怒至极的一次总爆发。北京当局迫于舆情下令调查，结论令人跌破眼镜。写『庚子上书』的中央民族大学退休教授赵士林评论，“对李文亮事件轻描淡写地处理，实际上是推卸疫情初期隐瞒真相导致疫情凶猛扩散的天大责任”

『财新』『财经』等媒体对当局如何隐瞒人传人，如何迫使医护人员噤声，穷根究底，人们在阅读中发现武汉当局打压舆情，根子在北京。最近几天，『人物』杂志、『南方周末』接力报道武汉中心医院高层训诫吹哨医生，隐匿疫情，导致大量医护人员感染的经过，引发公愤，要求追责。报道一出，随即遭删，然而，又引发一场舆情爆发，中国无数的读者们千方百计转发，甚至用了几十种语言转发这篇报道，要把艾芬医生对那段历史的见证保留下来。删，转，一场权力与民众围绕真相的巨大博弈，聚焦在武汉疫情爆发初期—12月中旬至一月下旬这段时间，也就是在那一段时期，当局的不透明，封锁信息，隐瞒推诿，地方领导等中央说话，中央等习近平表态，导致疫情最终失控。

这几天发生的又是另外一种景象，追究北京当局耽搁宝贵的抗疫时机导致武汉疫情泛滥全世界的责任战，正在美中之间激烈地打响。虽然武汉疫情爆发一来，两个大国之间的暗战一直在进行，但美中之间的攻守鞑伐发展到今天这种地步，中国外交部发言人赵立坚点了一把不小的火。赵立坚，作为中国外交部发言人，竟然援引阴谋论，暗示去年十月出席军运会的美国军人把新冠病毒带到武汉，其动机显然是要把新冠病毒的病源推卸给美国。赵的做法激化了美中关系。

几天来，从美国国家安全顾问到美国国务卿蓬佩奥，再到美国总统特朗普，异口同声，都在一次一次地强调，中国在武汉疫情早期隐瞒了真相，阻拦美国科学家前往中国武汉调查，导致世界损失了数周极其宝贵的时间。针对赵立坚发言人有关暗示美国军方把病毒带入中国的说法，特朗普干脆把新冠病毒称之为“中国病毒”，引爆新一轮更大的争执。中国官方指责美国污名化，特朗普认为他无非说出了一种真相，就是：目前流行的病毒确确实实出自中国。中国想在病源问题上给美国扣锅，特朗普动怒了，把爆发于中国武汉的新冠病毒就叫作“中国病毒”，这一说法引发更多争议。

星期五，特朗普还在以他特有的方式表述，这场正在全球肆虐的病毒来自中国，不幸的是，在中国失控了。他的国务卿蓬佩奥在同一记者会上再次表示，中国拖延与国际社会分享信息，给世界各地的人制造了风险。

隐瞒疫情，拖延时机，不透明，似乎成了中共原罪，北京意识到这一原罪可能永远陪伴着中共当局的巨大危险，加之这一疫情如今在全世界疯狂蔓延，其后果根本无法估量，最终不仅可能使得中国国家领导人习近平本人形象倒地，也严重地伤害着这个正在全力崛起的大国形象。习近平意识到了危险，中国外交部丝毫不让，与美国展开了一场激烈的对抗。

但是北京面临着如同西西弗推巨石上山顶一样巨大的困难。“不透明”这则委婉的字眼后面暗含的隐瞒、封锁信息指证，将随着时日的延续，历史的延长，一步一步显出它指证罪错的杀伤力。北京已经朦朦胧胧意识到这些，拼命死抗到底，但是，真相是能抵抗过去的吗，也许一时会，但是永远会吗？有评论指，也许最明智的办法，中国领导人早日承认早期作为至高无上的党国统治者抗疫初期延误时机的重大责任，让中国早日从这一历史重负下解脱出来。

习近平不是不知道拖延武汉疫情的后果，他为弥补缺陷，扭转视听，转嫁危机做出过努力，比如他从中国春节过后，不断地召开最高级别的抗疫会议，他不断地想告诉人们，是他亲自指挥亲自部署这场抗疫斗争。他甚至召开中国罕见的县市以上干部参加的17万人视频大会，试图表明，如果抗疫过程执行不力，信息不畅，那是地方当局的责任，而且他的亲信已经取代了湖北和武汉两级党委书记。

但是习近平努力的过程并不顺利，这场疫情使许多中国人愤怒，先有清华大学教授许章润檄文『愤怒的人民不再恐惧』，声讨在他看来以“亲自”标榜实则“无耻之尤”导致中国连连倒退的中国领导人；同时有宪政学者许志永的要求习近平让位的『劝退书』，他们的文章，列举习近平执政以来废除国家主席任期制，在中美贸易战，处理香港危机等重大问题上连连失误，而对武汉疫情的处理，更暴露了习氏政权的无能和专制。二许因此都失去了自由。习近平17万人视频大会发表的讲话，宣布抗疫形势向好，一本歌颂他指挥抗疫功绩的『大国战疫』快要推出，官员们准备为习近平历史性文献庆功的时候，以犀利的语言揭露最高层抗疫失策的任志强严重挫伤了习近平的努力，他不点名地形容习近平是剥光了衣裳也要坚持当皇帝的小丑。习毫无疑问被激怒了，任志强失踪了。但是，习如此强权，为什么有如此遭遇？有分析指出，在病毒爆发初期，中国僵死的极权制度和对大众舆论的无力封锁，耽误了遏制病毒大面积向中国其他地区和全世界蔓延的大好时机，但是，习近平领导的中国政府不仅没有表达出对武汉、中国和世界受害者的丝毫歉意，吹鼓手们还要求世界感恩，抄中国作业。就这样，在强人统治下，出现了不怕强人的人。

现在，这场追究抗疫历史真相，追究拖延抗疫时机责任的搏斗摆到了国际大舞台上，外交部发言人赵立坚起到了推波助澜的作用。最初人们谈论的是中国当局隐瞒疫情给本国造成的深重灾难，现在已经扩及不透明政治如何给人类造成严重灾难的问题。有分析指，习近平既然亲自部署亲自指挥独揽全功，那么，他也应该拿出勇气亲自承担中国早期抗疫严重失利的责任。

从北京最近拼力反击美国来看，习近平绝对拒绝背这口锅。

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