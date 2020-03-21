法国/新冠肺炎

急缺防护装备 法国订购2亿5千万个医用口罩

HEALTH-CORONAVIRUS/GERMANY-FRANCE REUTERS - Stephane Mahe

法国卫生部长维兰周六表示，在法国政府下令实施的全民“紧闭”措施产生效果之前，法国的新冠病毒疫情还将持续恶化。由于很多人“无症状”感染，维兰估计，法国感染新冠病毒的人数在3万到9万人。周六，法国新增112例死亡，累计死亡人数达562人。医疗防护装备短缺，法国已订购2亿5千万个医用口罩。