急缺防护装备 法国订购2亿5千万个医用口罩
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法国卫生部长维兰周六表示，在法国政府下令实施的全民“紧闭”措施产生效果之前，法国的新冠病毒疫情还将持续恶化。由于很多人“无症状”感染，维兰估计，法国感染新冠病毒的人数在3万到9万人。周六，法国新增112例死亡，累计死亡人数达562人。医疗防护装备短缺，法国已订购2亿5千万个医用口罩。
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法国卫生部周六晚公布，法国累计确诊一万4459例，在6172名住院患者中，1525名重症。 法国周末将强化周二起在全境实施全民“紧闭”措施，民众只准外出购买生活必需品，上班，接受医疗护理或做运动，为期两周。
维兰表示，科学委员会周一将讨论是否延长紧闭措施。
随着法国新冠病毒疫情持续，前线医生对防护物资严重不足感到不满。卫生部长维兰表示，已向国内外订购2亿5千万个手术医用口罩，政府将周一举行的科学委员会会议上检讨防护装备短缺情况，并承诺为疑似个案进行更多测试。
维兰透露，目前法国“库存”外科医用口罩8600万个，而每周口罩需求2400万个。
据称，德国西南部巴登-符腾堡州的医院愿意协助法国东北部接壤的阿尔萨斯区救治新冠肺炎病患，将接受10名法国病人。在疫情最严重的法国东部地区，医生警告该区的医护系统濒临崩溃。
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