新冠病毒到底会不会通过空气传播

『新英格兰医学杂志』最新研究称不能完全排除新冠病毒通过空气传播的可能性，此一说法立即引起争议。

新冠病毒会不会存活在空气中，并以此种方式传播？科学家们对此也感到疑惑，『新英格兰医学杂志』上周的一个最新研究重新挑起了论争。世界卫生组织一直认为，病毒不会通过空气传播。

广告 继续浏览后续

周二公布的这篇论文作者称，“我们研究的结果显示，不能完全排除新冠病毒空中传播的可能性”。

科学家公认的是，新冠病毒主要通过呼吸系统和人体直接接触的渠道感染，患者咳嗽时射到空中的飞沫，会近距离感染另外的人。这也就是为什么当局劝告人们互相至少保持一米以上的距离。

但有另外一项研究显示，新冠病毒可能以微粒子的形式在空中存活三个小时，研究人员用了一种形式的蒸馏器把病毒喷射到空中，从而得出了这一结论。

尽管这一实验从科学角度看很有意义，但另外的科学家认为研究设置的条件与现实生活并不相符。

当一位患者咳嗽或打喷嚏，唾沫会很快掉落到地上，因为它比起气溶胶来更大也更重。

东英吉利大学教授Paul Hunter认为，气溶胶并不构成一个特别有效的传播模型。因此不能改变科学家对新冠病毒传播方式的基本认定。

这位科学家强调，感染病毒的主要危险就是距离咳嗽的患者一米以内，或者触碰了患者落下来的飞沫。

如果你触碰了感染物体的表面，主要的危险在于你的手触碰了脸，从而感染了嘴、鼻子和眼睛。

『新英格兰医学杂志』研究显示，新冠病毒可以在不锈钢、塑料表面存活三天，在硬纸板上存活24小时，在铜表面存活4小时，而且，能否传染还取决于病毒数量。比如邮件包裹上的病毒含量应该很低，除非投递者咳嗽或者打喷嚏，或者用携带病毒的手处理过物品。一句话，除非处理这些材料的人生病，否则通过这些材料感染的现实风险很低。

专家的建议永远是不要太接近患者，要不断地洗手。

但是，在目前阶段，科学家并不能得出新冠病毒通过空气传播完全不可能的结论。

美国著名的免疫学家安东尼·弗契表示，我们不能完全排除新冠病毒通过空气传播的可能性。

如果新冠病毒通过空气感染这一假设被另外的研究证实，将会从根本上改变我们对新冠病毒的已有认识以及目前应对的手段。比如西方国家现在普遍认为，如果你没有感染，佩戴口罩就毫无用处。如果上述假设得到证实，这一普遍看法就得彻底改变。

不过，气溶胶传播对牙医的威胁的确存在，这主要因为牙医的工作方式。牙医在拔牙、镶牙等进行手术时，把水雾化后喷射到患者嘴中。

法国传染病专家西蒙-罗利叶认为，『新英格兰医学杂志』最新研究的结论对医院照料新冠病毒患者的护工可能很有用，他们在完成某些动作的时候必须保护好自身。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅