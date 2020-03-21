新增病例连续三天清零：世卫总干事谭德塞赞武汉

中国官方连续第三天宣布中国内地新增病例为0。新增41个病例全是回流病例。此时全球172国被确诊阳性的28万人正在拼命挣扎之中。世卫组织总干事谭德塞赞扬武汉给世界带来希望…

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中国官方已连续三天宣布本土新增病例为0。但输入病例单日增加41例（北京14例，上海9例，广东7例，福建4例，浙江、山东、陕西各2例，四川1例）。截至3月20日24时，中国内地累计输入确诊病例升至269例。中国当局要求所有进入中国的人隔离14天，以防输入病例引发新一波疫情。

世卫组织(OMS)总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周五盛赞中国当局在武汉阻挡疫情扩散所做的努力。他称，武汉给世界其他地区带来希望，向世人显示，最严重的情况也可以逆转。

不过，据中国卫健委说，中国内地仍有确诊病例6013例（重症1963例），累计死亡病例3255例，累计报告确诊病例81008例。

海外华人最近纷纷返国，希望寻求治疗，导致武肺疫情回流，引发中国网络批评和热议，其中一条流传最广的口号是：“祖国建设没有你，万里送毒你第一。” 有海外华人叹称：“你出国，病毒追着你，你回国，骂声迎接你”。真是无地自容。

不过，也有返国华人不守规矩，耍大牌的：网上流传最多的两件事：一是，不戴口罩出门跑步，且不听从工作人员劝阻的华人女子，被中国当局中止了在华签证，又被雇主德国拜耳医药公司炒鱿鱼。还有一位归国华女，在酒店隔离期间吵闹要矿泉水beiju。这两位成了中国网民的众矢之的。

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