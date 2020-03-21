美国副总统彭斯将接受新冠病毒检测 美国确诊病例超过两万例

美国副总统彭斯办公室一名成员确诊感染新冠病毒，彭斯周六表示，他与妻子将接受新冠病毒检测。美国确诊病例超过两万例，达2万2043例，278人死亡。

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彭斯发言人米勒发出声明表示，彭斯办公室一名成员确诊感染新冠病毒。声明指出，特朗普与彭斯两人均未和他有密切接触，目前正根据美国疾病管制防中心指南，追踪他的接触史。 彭斯在白宫记者会表示，白宫医师评估他与这名确诊成员没有接触，不需要接受检测。但他认为，自己身为副总统且负责白宫新冠肺炎任务小组有检测必要，因此他与妻子凯伦将于周六稍晚接受检测。

新冠病毒疫情在全美快速蔓延，据美国约翰斯霍普金斯大学发布的最新数据，美国确诊病例超过两万例，达2万2043例，278人死亡。而纽约州确诊人数最多，新增3000多人确诊，累计达1万0365人，56人死亡；华盛顿州1524人确诊，83人死亡；加州1267人确诊，24人死亡。

纽约州长已经下令全州娱乐设施关闭，非生活必需的行业暂时停业，所有员工须留在家中，避免外出。纽约州长已经下令，将100万个N95口罩送到纽约市，给医护人员使用。另外，病毒测试剂出现短缺，纽约市卫生局要求医生停止为所有出现病征的病人进行病毒测试，除非病人的病情严重，须入院接受治疗。

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