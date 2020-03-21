西班牙确诊单日急增五千例成为全球第三疫情严重国家

西班牙新冠肺炎确诊病例过去二十四小时激增五千例，累计近二万五千例，累计死亡人数一千三百多人，单日增幅32%。西班牙成为全球第三严重疫情国家。据医护人员称，医疗系统接近崩溃。另外，欧盟批准法国防疫措施，提供3千亿欧元贷款担保。

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西班牙紧急卫生医疗救治中心负责人西拉向媒体表示，确诊人数将在未来几天继续增加。“没有人知道什么时候才能到达峰值”。

德国在过去一天新增2705人确诊，总数达到1万6千多人，新增16人死亡，总数增至47人。

瑞士卫生部公布，截至当地周六中午，新型肺炎累计确诊达到6113例，过去一天新增1200例，累计死亡病例56例，较之前一日增加13人死亡。瑞士南部接壤意大利的提契诺州，大量患者入院治疗，外界担忧医院病床不胜负荷，卫生当局表示，提契诺州的医院病床仍然足够。

另外荷兰过去一天增加637人确诊，累计超过3600例，累计136人死亡。

北欧的芬兰出现首宗死亡病例，当地卫生福利部门表示，一名年长患者在首都赫尔辛基死亡。芬兰累计确诊521例。

欧盟周六批准法国提出的国内援助计划，向法国提供约3000亿欧元贷款担保计划，协助法国企业度过危机。 新冠病毒疫情蔓延将重创欧洲经济，法国总统马克龙日前宣布政府将提供3000亿欧元贷款担保，同时政府也将释出一笔450亿欧元资金，协助企业和劳工度过危机。

欧盟执委会副主席维斯塔格周六表示，欧盟决定批准法国政府协助企业安渡疫情的措施，相关措施将能带来3000亿欧元的流动 资金支持。 她表示，欧盟正在与会员国合作，使会员国能够迅速、有效和有针对性地采取行动，在这个困难时刻支持欧洲经济，度过这场危机。

欧盟指出，周六批准的方案将使法国金融机构为企业提供商业贷款和信贷额度担保。 此外，欧盟将在3月26日举行欧盟各国领导人视频峰会，欧洲理事会主席米歇尔表示，面对疫情，欧盟将协调一致果断采取行动，尽全力保护欧盟公民。

欧盟各国领导人周二决定，各国将暂关边界以禁止外籍人士非必要入境30天，此外各国同意针对确保医疗装备供应、促进疫苗研究开发等采取一致立场

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