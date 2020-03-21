陈秋实 方斌 李泽华武汉失踪月余 网上有人“叫魂”

公民记者陈秋实、武汉居民方斌，前央视记者李泽华，今年二月在武汉调查直播疫情期间相继失踪，已经一个多月没有音讯。今天网上有人为他们“叫魂”---陈秋实 方斌 李泽华回家！

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在武汉封城期间实地调查报道疫情的三人：陈秋实 方斌 李泽华三人在今年2月份相继失联。直到现在一个月，全然没有音讯，引发关注。今天推特上有网民呼唤他们说，权当是叫魂---陈秋实，方斌，李泽华回家！

陈秋实在武汉封城前夕抵达武汉，他当时对着镜头向大家保证，他的报道绝不造谣，实事求是。然后他从武汉发出医院，海鲜市场，街头实景等等视频，向外界展示一个与官媒两样的武汉。他的报道在2月7日戛然而止，他最后在YouTube 频道告诉其母，他要去拍摄武汉方舱医院的情况，然后于当天失联，至今无音讯。

与陈秋实相识的武汉居民方斌，也在武汉拍摄和报道疫情。他向外界发出的视频包括医院停尸场的惨状。于是在2月9日，方斌也人间蒸发了。他最后视频显示，穿防护服的人敲门要求查体温，他说自己体温没问题，试图拒绝。

前央视记者李泽华在2月26日最后一个失踪。他的探访目标包括举办万家宴的百步亭小区，天价招聘搬尸员的殡仪馆，外地农民工滞留的武昌火车站...。最后，他碰触了红线---武汉P4病毒所。据自由亚洲报道， 2月26日，李泽华发在YouTube的视频自述因探访武汉P4病毒所，正在遭国安追捕。这个实验室被怀疑是造成这次疫情的源头。当晚，李泽华在居住地Youtube直播四小时。最后几个戴口罩的人进入他的房间。直播黑屏。

现在武汉已连续三天没有新增确诊病例。疫情似乎正在结束。然而这三名记者却音讯全无。人们惦记他们的安危，有人担心他们被弄成“阳性”。

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