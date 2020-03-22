东京奥运会：国际奥委会探讨延后举行但无意取消

国际奥委会将开始商讨东京奥运会的应对方案，包括押后举行，但不会取消。国际奥委会主席巴赫周日明确表示，2020年东京奥运会不会取消，但由于新型肺炎疫情全球大流行，延迟举行是一种选项。

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国际奥委会周日举行紧急会议后发声明，指出在全球出现冠状病毒大流行的情况下，国际奥委会将详细讨论是否更改原定在7月24日揭幕的东京奥运，但奥委会强调取消本届奥运不会解决到任何问题，对任何人都没有好处。

奥委会的声明并指出，讨论将在未来4星期完成，但取消奥运会不是讨论议题。声明表示，其中一个应对方案是对如期举行奥运的运作计划作出修改，另一方案是更改举行日期。声明说，国际奥委会将评估全球卫生状况的快速发展及对奥运会的影响程度，然后作出决定。

国际奥委会主席巴赫周日接受传媒专访时说，改变奥运会举行计划很复杂，不像取消一场足球比赛这么简单，决定要负责任。他强调取消本届奥运会不公平，会打破一万一千个运动员的梦想。

最近，一些国家的有关体育组织都呼吁延后本届奥运，反对如期举行，使国际奥委会面对更大压力。

而主办方日本政府一直仍坚持东京奥运如期举行，但有报道称，东京奥组委正草拟多个延迟奥运的替代方案。路透社引述消息人士报道，东京奥组委正草拟的方案包括，缩小赛事规模、不设现场观众下闭门比赛，押后东京奥运一个月甚至一至两年，并估算不同延期方案的成本。

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