中媒急聘欧洲留学生拍摄新冠病毒导致歧视华人视频

有中媒聘欧洲的留学生拍摄新冠病毒引发歧视华人视频2020年3月

今天3月22日互联网流传一个帖子显示，中国内地有媒体急聘在欧洲的留学生拍摄视频节目，“内容涉及最近新冠病毒产生的歧视华人现象”。广告使用中英文，未说明在哪国拍摄。

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该招聘广告特别说明“需要面对镜头举牌”。拍摄时间两个小时，价钱60欧元。但是，目前看不出这个节目在欧洲那个国家拍摄。这则招聘广告用中文和英文发出的。

上星期，中国向意大利运送一批医疗物资后，中国多个官媒网传出一则视频显示，在罗马一个空无一人的小区，传出中华人民共和国国歌的录音，视频配有一男一女用意大利语先后高呼“感谢中国” …。

中新网在视频下方标注：“意大利罗马，当地时间3月14日18时许，罗马A线地铁站Re di Roma附近的小区响起中国国歌《义勇军进行曲》，并有意大利人大声高喊Grazie Cina！（感谢中国），周围居民纷纷鼓掌致意。不过，本台观看多次这个短视频，没有发现纷纷鼓掌的场景。”

今年1月23日，几名加拿大人告诉拿大公营广播公司，有人在社交平台雇佣她们拍电影，让她们举牌抗议。之后发现是扮演了支持孟晚舟的本地民众。两个小时的报酬100-150加元。其中一位女士说，她得知真相后感到有点羞愧。

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