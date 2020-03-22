为遏制新冠疫情 德国将实行交际禁令

为遏制新冠病毒扩散，德国将严格限制交际自由。与此同时，新冠病毒在德国继续扩散，但感染病例的增速周日有所放缓。

广告 继续浏览后续

据德国电视一台报道，德国总理默克尔和各州州长周日举行视频会议，商讨遏制病毒扩散的对策。卫生部长施潘，经济部长舒尔茨等跟疫情有关的多位联邦部长也参加了视频会议。政府和各州达成统一：德国将不实行全国范围内的禁足令，而是实行“交际禁令”，原则上禁止全国两人以上的交际活动。一家人则不受限制。不久后传出消息，巴州不愿意按这种方式实行交际禁令。巴州已实行禁足令。

会议还决定，德国必须关闭各地的饭店，旅馆以及美容和身体护理服务业，如理发店、化妆品工作室和按摩店。目前尚不清楚的是，这些规定将何时生效，是立即生效还是明天开始生效。

就是否将限制公民出门，德国政府表示，政府将根据公民本周末的行为做出决定。

德国巴州和萨尔州已率先实施禁足令。公民必须有适当的理由才能离家出门。比如，购买食品和去上班。健身也是允许的，但不允许团体锻炼。周日到周一子夜时分，萨克森州也将开始实施类似的禁足令。

据巴州警方消息，巴州自周六宣布实行禁足令以来，人们大都遵守政府的新规定。只有个别违例情况。

与此同时，新冠病毒在德国继续蔓延。根据柏林罗伯特科赫研究所的统计，截至周日，德国新冠病毒患者达18600人，死亡人数为55人。一天内出现的新患者将近2000人，而前一天出现的新患者还高达2705人。感染速度有所放缓。不过，科赫研究所表示，周末统计到的数据不够全面，实际数据可能更高。

根据美国约翰霍普金斯大学的统计，德国现有24000人受感染，死亡人数为92人。

科赫研究所的数据是根据德国各州卫生部和医疗机构上报的数据产生的，而美方的数据是根据世界卫生组织和美国一些国家机构的数据结合而成的。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅