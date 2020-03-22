亚洲多国面临第二波新冠疫情冲击

亚洲多国本周末加大了缓解新冠病毒复发的努力，本以为已经控制住疫情的这一地区目前面临着“第二波”冲击。中国专家张文宏则表示，全球疫情夏天时会走入谷底，但明年春可能会有复发小高峰。

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亚洲累计确诊逼近十万，占全球确诊人数三分之一。除确诊累计8万多人的中国外，韩国是亚洲国家中确诊最多的国家，确诊累计8500人。

中国新出现确诊人数不断减少，于此同时，其他亚洲国家的情况开始变得严重。泰国星期天确诊人数突然猛增188例，另外，泰国两个邻国—缅甸和老挝至今零确诊的真实性也受到怀疑。

马来西亚等国采取了限制出行措施，并部署军队检查落实封锁措施。

累计确诊1300例的澳大利亚已向非长期居住的外国人关闭了边界，澳大利亚现在要求居民取消一切在本国境内旅游的计划。

在巴基斯坦，公开确诊数字300例，当局宣布暂停所有国际航线。星期天，印度为应对新冠疫情袭击实施被其称之为“演习式”宵禁。在这个人口13亿的国家，确诊320例，这一数字被视为严重低估。

世卫组织呼吁东南亚迅猛行动，对抗疫情蔓延，该组织担心这一地区薄弱的医疗系统会完全崩溃。

在一些已经完全控制疫情的国家，当局正在面对疫情复发，特别是“输入性”病例越来越多。

中国已连续几日境内确诊几乎为零，但分散在全球包括留学生在内的庞大的华人人群的突然回归，正在考验着北京当局的应对能力。

香港、台湾也发现了输入性感染病例。在香港，最严重的时刻似乎已经过去，但是上周确诊人数增加了一倍，许多人正在重返这座亚洲金融中心。

在出现复发小浪潮、确诊病例猛增至432人之后，人口高度密集的新加坡已下令短期旅游者进入。

知名专家上海复旦大学附属华山医院感染可主任、上海市新冠肺炎医疗救治专家组长张文宏在一场面向德国观众进行的视频讲座中预估，全球疫情高峰会出现在4月到5月、6月份，夏天时疫情会落入谷底，冬天可能再度复发，明年春天还可能有个小高峰。

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